https://ria.ru/20250603/ryba-2020693633.html

Женщина нашла на пляже предвестника катастроф

Женщина нашла на пляже предвестника катастроф - РИА Новости, 03.06.2025

Женщина нашла на пляже предвестника катастроф

Сельдяного короля, или "рыбу Судного дня", известную также как ремень-рыба, выбросило на берег в австралийской Тасмании, пишет The Guardian. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:22:00+03:00

2025-06-03T16:22:00+03:00

2025-06-03T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Сельдяного короля, или "рыбу Судного дня", известную также как ремень-рыба, выбросило на берег в австралийской Тасмании, пишет The Guardian."Ремень-рыба — одна из самых длинных рыб в океане <…>, которая вырастает до восьми метров в длину. <…> В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы", — говорится в публикации.Как отмечает издание, рыбу нашла женщина во время прогулки по пляжу Оушен-Бич на западе Тасмании.По словам морского эколога Невилла Барретта, сельдяной король обитает в открытом океане на глубине от 150 до 500 метров и может весить более 400 килограммов. "Его редко можно увидеть и тем более поймать", — уточнил эксперт.В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба — встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.

https://ria.ru/20250222/seld-2000852499.html

https://ria.ru/20240307/adriatika-1931779287.html

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в мире, австралия, тасмания