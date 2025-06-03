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Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
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22:54 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rubio-2020755546.html
Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины
Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины
Госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил поддержку прямых переговоров России и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:54:00+03:00
2025-06-03T22:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил поддержку прямых переговоров России и Украины с целью завершения конфликта, заявили в американском госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня разговор с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, чтобы обсудить поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной для прекращения кровопролития", - говорится в релизе ведомства. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и шаги США, направленные на снижение санкций против Дамаска. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/fidan-2020748922.html
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в мире, россия, украина, стамбул, марко рубио, хакан фидан, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Марко Рубио, Хакан Фидан, Владимир Путин
Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины

Рубио обсудил с главой МИД Турции Фиданом поддержку переговоров России и Украины

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил поддержку прямых переговоров России и Украины с целью завершения конфликта, заявили в американском госдепартаменте.
"Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня разговор с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, чтобы обсудить поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной для прекращения кровопролития", - говорится в релизе ведомства.
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Фидан рассказал о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле
Вчера, 21:12
Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и шаги США, направленные на снижение санкций против Дамаска.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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Вчера, 21:31
 
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