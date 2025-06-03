https://ria.ru/20250603/rubio-2020755546.html

Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины

Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025

Рубио обсудил с Фиданом прямые переговоры России и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил поддержку прямых переговоров России и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:54:00+03:00

2025-06-03T22:54:00+03:00

2025-06-03T22:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсудил поддержку прямых переговоров России и Украины с целью завершения конфликта, заявили в американском госдепартаменте. "Государственный секретарь Марко Рубио провел сегодня разговор с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом, чтобы обсудить поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной для прекращения кровопролития", - говорится в релизе ведомства. Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии и шаги США, направленные на снижение санкций против Дамаска. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/fidan-2020748922.html

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020750150.html

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