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Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование - РИА Новости, 03.06.2025
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование
Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудил украинское урегулирование и ситуацию в Газе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:06:00+03:00
2025-06-03T09:06:00+03:00
2025-06-03T09:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудил украинское урегулирование и ситуацию в Газе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщило во вторник американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Секретарь и министр иностранных дел обсудили переговоры Украины и России, стабилизацию в Сирии и ситуацию в секторе Газа", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Тэмми Брюс. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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украина, россия, саудовская аравия, марко рубио, владимир мединский, в мире
Украина, Россия, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Владимир Мединский, В мире
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование
Марко Рубио обсудил украинское урегулирование с главой МИД Саудовской Аравии