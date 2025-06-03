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Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование

Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование - РИА Новости, 03.06.2025

Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии украинское урегулирование

Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудил украинское урегулирование и ситуацию в Газе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:06:00+03:00

2025-06-03T09:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио по телефону обсудил украинское урегулирование и ситуацию в Газе с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщило во вторник американское внешнеполитическое ведомство. "Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Секретарь и министр иностранных дел обсудили переговоры Украины и России, стабилизацию в Сирии и ситуацию в секторе Газа", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Тэмми Брюс. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/ekspert-2020569774.html

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