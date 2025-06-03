https://ria.ru/20250603/rossiya-2020753733.html

"Обнулить угрозу": в Китае раскрыли, какое возмездие ждет Украину

"Обнулить угрозу": в Китае раскрыли, какое возмездие ждет Украину - РИА Новости, 03.06.2025

"Обнулить угрозу": в Китае раскрыли, какое возмездие ждет Украину

Россия вынуждена изменить украинский государственный строй и превратить страну в буферную зону в связи с беспрецедентной террористической активностью киевского... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:29:00+03:00

2025-06-03T22:29:00+03:00

2025-06-03T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Россия вынуждена изменить украинский государственный строй и превратить страну в буферную зону в связи с беспрецедентной террористической активностью киевского режима, пишет Tencent.""Демилитаризация" и "денацификация", которые были первоначальными целями специальной военной операции, теперь были преобразованы в более конкретную задачу: переделать государственный строй Украины. Это означает, что Россия намерена полностью разложить, очистить и обнулить эту угрозу безопасности, замаскированную под страну", — говорится в материале.В статье отмечается, в последние годы по России один за другим наносятся "точечные удары" на военные и инфраструктурные объекты. Украина не только не отрицала этого, но и неоднократно признавала свою причастность к этим происшествиям.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады.Следственный комитет квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры как теракты. В ведомстве подчеркнули, что террористы действовали по указанию киевского режима и максимально точно спланировали все так, чтобы под удары попали сотни мирных граждан.

https://ria.ru/20250603/terroristy-2020696095.html

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