"Обнулить угрозу": в Китае раскрыли, какое возмездие ждет Украину
Tencent: террористическая активность Киева провоцирует Россию на жесткий ответ
Московский Кремль.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня — РИА Новости. Россия вынуждена изменить украинский государственный строй и превратить страну в буферную зону в связи с беспрецедентной террористической активностью киевского режима, пишет Tencent.
""Демилитаризация" и "денацификация", которые были первоначальными целями специальной военной операции, теперь были преобразованы в более конкретную задачу: переделать государственный строй Украины. Это означает, что Россия намерена полностью разложить, очистить и обнулить эту угрозу безопасности, замаскированную под страну", — говорится в материале.
В статье отмечается, в последние годы по России один за другим наносятся "точечные удары" на военные и инфраструктурные объекты. Украина не только не отрицала этого, но и неоднократно признавала свою причастность к этим происшествиям.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ночью 1 июня на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. В результате пострадали трое сотрудников поездной бригады.
Следственный комитет квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры как теракты. В ведомстве подчеркнули, что террористы действовали по указанию киевского режима и максимально точно спланировали все так, чтобы под удары попали сотни мирных граждан.