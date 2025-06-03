https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html

В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства

В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства - РИА Новости, 03.06.2025

В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства

Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора сократит выезды инспекторов службы на проверки до минимума, каждое предостережение, созданное с... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T04:51:00+03:00

2025-06-03T04:51:00+03:00

2025-06-03T04:51:00+03:00

общество

технологии

земля

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора сократит выезды инспекторов службы на проверки до минимума, каждое предостережение, созданное с помощью нейросети, будет приносить государству в среднем 120-150 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова. По ее словам, внедрение искусственного интеллекта в работу ведомства позволит решать задачи, которые человеку не под силу, - быстро анализировать большой массив информации, в том числе сравнивать данные дистанционного зондирования Земли от космических спутников с информационной базой Росприроднадзора. "Сколько времени нужно человеку, чтобы сравнить восемь тысяч лицензий? Это огромное количество данных, но если ты можешь корректно воспользоваться искусственным интеллектом, несоответствие будет обнаружено моментально. Это серьезная помощь. Мы можем сократить практически до минимума выезды инспекторского состава", - сказала Радионова. Она отметила, что каждое предостережение, направленное компании-должнику с помощью искусственного интеллекта, не стоит "практически ничего", и при этом пополняет бюджет государства в среднем на 120-150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020576779.html

https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html

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общество, технологии, земля, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)