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В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства - РИА Новости, 03.06.2025
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04:51 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020582588.html
В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства
В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства - РИА Новости, 03.06.2025
В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства
Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора сократит выезды инспекторов службы на проверки до минимума, каждое предостережение, созданное с... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T04:51:00+03:00
2025-06-03T04:51:00+03:00
общество
технологии
земля
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора сократит выезды инспекторов службы на проверки до минимума, каждое предостережение, созданное с помощью нейросети, будет приносить государству в среднем 120-150 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова. По ее словам, внедрение искусственного интеллекта в работу ведомства позволит решать задачи, которые человеку не под силу, - быстро анализировать большой массив информации, в том числе сравнивать данные дистанционного зондирования Земли от космических спутников с информационной базой Росприроднадзора. "Сколько времени нужно человеку, чтобы сравнить восемь тысяч лицензий? Это огромное количество данных, но если ты можешь корректно воспользоваться искусственным интеллектом, несоответствие будет обнаружено моментально. Это серьезная помощь. Мы можем сократить практически до минимума выезды инспекторского состава", - сказала Радионова. Она отметила, что каждое предостережение, направленное компании-должнику с помощью искусственного интеллекта, не стоит "практически ничего", и при этом пополняет бюджет государства в среднем на 120-150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020576779.html
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
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общество, технологии, земля, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Общество, Технологии, Земля, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Росприроднадзоре рассказали о влиянии ИИ на работу ведомства

Радионова: внедрение ИИ сократит выезды инспекторов Росприроднадзора до минимума

© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта в работу Росприроднадзора сократит выезды инспекторов службы на проверки до минимума, каждое предостережение, созданное с помощью нейросети, будет приносить государству в среднем 120-150 тысяч рублей, заявила в интервью РИА Новости руководитель надзорной службы Светлана Радионова.
По ее словам, внедрение искусственного интеллекта в работу ведомства позволит решать задачи, которые человеку не под силу, - быстро анализировать большой массив информации, в том числе сравнивать данные дистанционного зондирования Земли от космических спутников с информационной базой Росприроднадзора.
Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ
01:37
"Сколько времени нужно человеку, чтобы сравнить восемь тысяч лицензий? Это огромное количество данных, но если ты можешь корректно воспользоваться искусственным интеллектом, несоответствие будет обнаружено моментально. Это серьезная помощь. Мы можем сократить практически до минимума выезды инспекторского состава", - сказала Радионова.
Она отметила, что каждое предостережение, направленное компании-должнику с помощью искусственного интеллекта, не стоит "практически ничего", и при этом пополняет бюджет государства в среднем на 120-150 тысяч рублей.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В "Лаборатории Касперского" рассказали, как люди манипулируют ИИ
12 августа 2024, 06:36
 
ОбществоТехнологииЗемляСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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