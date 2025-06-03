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Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ - РИА Новости, 03.06.2025
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01:37 03.06.2025 (обновлено: 10:40 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/rosprirodnadzor-2020576779.html
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ - РИА Новости, 03.06.2025
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ
Росприроднадзор может стать одной из первых надзорных служб в России, применяющих в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогли собрать рекордные 19,9 РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T01:37:00+03:00
2025-06-03T10:40:00+03:00
технологии
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росприроднадзор может стать одной из первых надзорных служб в России, применяющих в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогли собрать рекордные 19,9 миллиарда рублей экологического сбора, вычислив должников, заявила в интервью РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Возможно, мы станем первой надзорной службой в России, которая внедрит в работу искусственный интеллект", - сказала Радионова. Она уточнила, что в Росприроднадзоре могут создать отдельное подразделение по искусственному интеллекту, чтобы освободить людей для другой, более многозадачной работы. По словам главы ведомства, нейросети уже помогли собрать 19,9 миллиарда рублей - это рекордный показатель для надзорной службы. "Почему эта цифра – достижение? Потому что около 80% юридических лиц, имеющих обязательство отчитаться за утилизацию или заплатить экосбор, этого не делали, оставаясь в тени. "Расколдовать" невидимок помог искусственный интеллект", - добавила глава ведомства. Расширенная ответственность производителя (РОП) - обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию товаров, которые они произвели, и упаковки, которую они использовали. Реформа РОП перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор. Ответственность будет повышаться постепенно - в 2025 году компании обязаны утилизировать 55% всей производимой упаковки, с 2027 года норматив повысят до 100%.
https://ria.ru/20240812/ii-1965592591.html
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технологии, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Технологии, Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ

Радионова: Росприроднадзор может стать первой надзорной службой, применяющей ИИ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСветлана Радионова
Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Светлана Радионова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росприроднадзор может стать одной из первых надзорных служб в России, применяющих в работе искусственный интеллект, нейросети уже помогли собрать рекордные 19,9 миллиарда рублей экологического сбора, вычислив должников, заявила в интервью РИА Новости руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Возможно, мы станем первой надзорной службой в России, которая внедрит в работу искусственный интеллект", - сказала Радионова.
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В "Лаборатории Касперского" рассказали, как люди манипулируют ИИ
12 августа 2024, 06:36
Она уточнила, что в Росприроднадзоре могут создать отдельное подразделение по искусственному интеллекту, чтобы освободить людей для другой, более многозадачной работы. По словам главы ведомства, нейросети уже помогли собрать 19,9 миллиарда рублей - это рекордный показатель для надзорной службы.
"Почему эта цифра – достижение? Потому что около 80% юридических лиц, имеющих обязательство отчитаться за утилизацию или заплатить экосбор, этого не делали, оставаясь в тени. "Расколдовать" невидимок помог искусственный интеллект", - добавила глава ведомства.
Расширенная ответственность производителя (РОП) - обязанность производителей и импортеров нести ответственность за утилизацию товаров, которые они произвели, и упаковки, которую они использовали. Реформа РОП перекладывает ответственность за утилизацию упаковки с продавцов на ее производителей. Если у компании нет возможности сделать это самостоятельно, она обязана заплатить экологический сбор.
Ответственность будет повышаться постепенно - в 2025 году компании обязаны утилизировать 55% всей производимой упаковки, с 2027 года норматив повысят до 100%.
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ТехнологииРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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