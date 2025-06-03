https://ria.ru/20250603/robot-2020611562.html

Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью

Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:03:00+03:00

2025-06-03T11:03:00+03:00

2025-06-03T11:52:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

яндекс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали работу роборуки Пикер - робота с двупальцевым щипковым захватом. Разработка принадлежит Yandex B2B Tech - подразделению Яндекса, развивающего технологии для корпоративного сектора. Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства, складах. В нее встроена самообучающаяся нейросеть собственной разработки Яндекса, которая отвечает за распознавание предметов. Нейросеть также адаптирует роборуку под новые предметы, позволяет роботу взаимодействовать с новыми предметами без дополнительного обучения и выполнять множество складских задач на разных этапах. "Давайте вот так", - предложил Мишустин усложнить задачу для робота, положив в коробку для демонстрации захвата сотовый телефон. Попытки робота "захватить" бейдж вызвали у премьера интерес. "Смотрите, думает... И обучается, обучается", - отметил он, наблюдая за действиями роборуки.

https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин, яндекс