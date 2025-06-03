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Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью - РИА Новости, 03.06.2025
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11:03 03.06.2025 (обновлено: 11:52 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/robot-2020611562.html
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:03:00+03:00
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технологии
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали работу роборуки Пикер - робота с двупальцевым щипковым захватом. Разработка принадлежит Yandex B2B Tech - подразделению Яндекса, развивающего технологии для корпоративного сектора. Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства, складах. В нее встроена самообучающаяся нейросеть собственной разработки Яндекса, которая отвечает за распознавание предметов. Нейросеть также адаптирует роборуку под новые предметы, позволяет роботу взаимодействовать с новыми предметами без дополнительного обучения и выполнять множество складских задач на разных этапах. "Давайте вот так", - предложил Мишустин усложнить задачу для робота, положив в коробку для демонстрации захвата сотовый телефон. Попытки робота "захватить" бейдж вызвали у премьера интерес. "Смотрите, думает... И обучается, обучается", - отметил он, наблюдая за действиями роборуки.
https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html
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технологии, россия, михаил мишустин, яндекс
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Яндекс
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью

Мишустину на выставке показали работу роборуки с самообучающейся нейросетью

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения выставки "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде. 3 июня 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали работу роборуки Пикер - робота с двупальцевым щипковым захватом.
Разработка принадлежит Yandex B2B Tech - подразделению Яндекса, развивающего технологии для корпоративного сектора.
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Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства, складах. В нее встроена самообучающаяся нейросеть собственной разработки Яндекса, которая отвечает за распознавание предметов.
Нейросеть также адаптирует роборуку под новые предметы, позволяет роботу взаимодействовать с новыми предметами без дополнительного обучения и выполнять множество складских задач на разных этапах.
"Давайте вот так", - предложил Мишустин усложнить задачу для робота, положив в коробку для демонстрации захвата сотовый телефон.
Попытки робота "захватить" бейдж вызвали у премьера интерес.
"Смотрите, думает... И обучается, обучается", - отметил он, наблюдая за действиями роборуки.
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