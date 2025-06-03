https://ria.ru/20250603/robot-2020611562.html
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:03:00+03:00
2025-06-03T11:03:00+03:00
2025-06-03T11:52:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020625825_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_9402614778d8aefd6a735ff83468cc19.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали работу роборуки Пикер - робота с двупальцевым щипковым захватом. Разработка принадлежит Yandex B2B Tech - подразделению Яндекса, развивающего технологии для корпоративного сектора. Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства, складах. В нее встроена самообучающаяся нейросеть собственной разработки Яндекса, которая отвечает за распознавание предметов. Нейросеть также адаптирует роборуку под новые предметы, позволяет роботу взаимодействовать с новыми предметами без дополнительного обучения и выполнять множество складских задач на разных этапах. "Давайте вот так", - предложил Мишустин усложнить задачу для робота, положив в коробку для демонстрации захвата сотовый телефон. Попытки робота "захватить" бейдж вызвали у премьера интерес. "Смотрите, думает... И обучается, обучается", - отметил он, наблюдая за действиями роборуки.
https://ria.ru/20250426/ai-2013152011.html
https://ria.ru/20240801/robot-1963398477.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020625825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f48b0ecb7f1c32a15ef902381836074f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, яндекс
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Яндекс
Мишустину показали, как работает роборука со встроенной нейросетью
Мишустину на выставке показали работу роборуки с самообучающейся нейросетью
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину на выставке, которая проходит в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), продемонстрировали работу роборуки Пикер - робота с двупальцевым щипковым захватом.
Разработка принадлежит Yandex B2B Tech - подразделению Яндекса
, развивающего технологии для корпоративного сектора.
Роборука способна отбирать и сортировать товары на разных участках производства, складах. В нее встроена самообучающаяся нейросеть собственной разработки Яндекса, которая отвечает за распознавание предметов.
Нейросеть также адаптирует роборуку под новые предметы, позволяет роботу взаимодействовать с новыми предметами без дополнительного обучения и выполнять множество складских задач на разных этапах.
"Давайте вот так", - предложил Мишустин
усложнить задачу для робота, положив в коробку для демонстрации захвата сотовый телефон.
Попытки робота "захватить" бейдж вызвали у премьера интерес.
"Смотрите, думает... И обучается, обучается", - отметил он, наблюдая за действиями роборуки.