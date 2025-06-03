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Песков поделился деталями передачи Украине российского меморандума - РИА Новости, 03.06.2025
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13:22 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rezhim-2020649400.html
Песков поделился деталями передачи Украине российского меморандума
Песков поделился деталями передачи Украине российского меморандума - РИА Новости, 03.06.2025
Песков поделился деталями передачи Украине российского меморандума
Российский проект меморандума передавался украинской делегации в закрытом режиме, никаких утечек не было, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:22:00+03:00
2025-06-03T13:22:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский проект меморандума передавался украинской делегации в закрытом режиме, никаких утечек не было, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Передавался он абсолютно в закрытом режиме. И до этого, как вы знаете, никаких утечек не было", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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украина, россия, дмитрий песков, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Песков поделился деталями передачи Украине российского меморандума

Песков: меморандум РФ передавался Украине в закрытом режиме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский проект меморандума передавался украинской делегации в закрытом режиме, никаких утечек не было, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Передавался он абсолютно в закрытом режиме. И до этого, как вы знаете, никаких утечек не было", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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УкраинаРоссияДмитрий ПесковВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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