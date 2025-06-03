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В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют - РИА Новости, 03.06.2025
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17:00 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/rezerv-2020704360.html
В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют
В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют - РИА Новости, 03.06.2025
В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют
Банк России серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют: такой вопрос на повестке не стоит, заявил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:00:00+03:00
2025-06-03T17:00:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Банк России серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют: такой вопрос на повестке не стоит, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп. "Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно, и конечно, такой вопрос на повестке не стоит", - сказал он на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), говоря об отношении ЦБ РФ к формированию резерва биткоинов. "С биткоин-резервом в США тоже, конечно, надо разбираться. С одной стороны, когда об этом было объявлено, крипторынок радостно отреагировал. Потом вчитался и увидел, что этот резерв формируется в первую очередь из конфискованных активов, а это уже немножко не тот резерв, который подразумевает рыночную привлекательность этого инструмента и подогревает интерес со стороны аудитории "криптанов", - отметил Короп. По его словам, центральные банки ЕС рассматривают подобные инициативы. "Но все при этом понимают, что формирование любого резерва, в основе которого лежат криптовалюты, - потенциальный риск обесценивания этого резерва должен быть учтен при принятии такого решения, а риск абсолютно не нулевой", - подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ об учреждении в стране стратегического биткоин-резерва, который американские СМИ окрестили "виртуальным Форт-Ноксом". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Трамп и его команда активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова.
https://ria.ru/20250519/pokhischenie-2017871118.html
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экономика, технологии, россия, сша, дональд трамп, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Россия, США, Дональд Трамп, Евросоюз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют

Короп: ЦБ серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Банк России серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют: такой вопрос на повестке не стоит, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп.
"Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно, и конечно, такой вопрос на повестке не стоит", - сказал он на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), говоря об отношении ЦБ РФ к формированию резерва биткоинов.
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"С биткоин-резервом в США тоже, конечно, надо разбираться. С одной стороны, когда об этом было объявлено, крипторынок радостно отреагировал. Потом вчитался и увидел, что этот резерв формируется в первую очередь из конфискованных активов, а это уже немножко не тот резерв, который подразумевает рыночную привлекательность этого инструмента и подогревает интерес со стороны аудитории "криптанов", - отметил Короп.
По его словам, центральные банки ЕС рассматривают подобные инициативы. "Но все при этом понимают, что формирование любого резерва, в основе которого лежат криптовалюты, - потенциальный риск обесценивания этого резерва должен быть учтен при принятии такого решения, а риск абсолютно не нулевой", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ об учреждении в стране стратегического биткоин-резерва, который американские СМИ окрестили "виртуальным Форт-Ноксом". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Трамп и его команда активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСШАДональд ТрампЕвросоюзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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