https://ria.ru/20250603/rezerv-2020704360.html

В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют

В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют - РИА Новости, 03.06.2025

В ЦБ ответили на вопрос о создании национального резерва криптовалют

Банк России серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют: такой вопрос на повестке не стоит, заявил исполняющий обязанности директора... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:00:00+03:00

2025-06-03T17:00:00+03:00

2025-06-03T17:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Банк России серьезно не обсуждал создание национального резерва криптовалют: такой вопрос на повестке не стоит, заявил исполняющий обязанности директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Станислав Короп. "Мы не обсуждали это с точки зрения серьезности этой инициативы. Наше отношение к криптовалютам, особенно к их высокой волатильности, всем известно, и конечно, такой вопрос на повестке не стоит", - сказал он на ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025), говоря об отношении ЦБ РФ к формированию резерва биткоинов. "С биткоин-резервом в США тоже, конечно, надо разбираться. С одной стороны, когда об этом было объявлено, крипторынок радостно отреагировал. Потом вчитался и увидел, что этот резерв формируется в первую очередь из конфискованных активов, а это уже немножко не тот резерв, который подразумевает рыночную привлекательность этого инструмента и подогревает интерес со стороны аудитории "криптанов", - отметил Короп. По его словам, центральные банки ЕС рассматривают подобные инициативы. "Но все при этом понимают, что формирование любого резерва, в основе которого лежат криптовалюты, - потенциальный риск обесценивания этого резерва должен быть учтен при принятии такого решения, а риск абсолютно не нулевой", - подчеркнул он. Президент США Дональд Трамп в марте подписал указ об учреждении в стране стратегического биткоин-резерва, который американские СМИ окрестили "виртуальным Форт-Ноксом". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Трамп и его команда активно продвигают идею легализации и интеграции биткоина в экономику США, позиционируя криптовалюту как часть курса на финансовую независимость страны и защиту свободы слова.

https://ria.ru/20250519/pokhischenie-2017871118.html

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экономика, технологии, россия, сша, дональд трамп, евросоюз, центральный банк рф (цб рф)