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"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту - РИА Новости, 03.06.2025
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Шоубиз
 
18:46 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/revva-2020699811.html
"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту
"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту - РИА Новости, 03.06.2025
"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту
Александр Ревва получил российское гражданство, но вместо поздравлений от семьи услышал жесткие обвинения. Отец публично назвал сына предателем Донбасса, мать... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:46:00+03:00
2025-06-03T18:46:00+03:00
шоубиз
донбасс
сочи
донецк
александр ревва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Александр Ревва получил российское гражданство, но вместо поздравлений от семьи услышал жесткие обвинения. Отец публично назвал сына предателем Донбасса, мать жалуется, что он кладет трубку, когда она рассказывает о проблемах. Двадцать лет комик безуспешно пытается наладить отношения с родителями, но каждая встреча заканчивается скандалом. Что стоит за этой семейной войной и почему звезда Comedy Club до сих пор не может найти мир с самыми близкими людьми?Паспорт без поздравленийШестого мая 2025 года Александр Ревва торжественно получил российский паспорт. События, которые могли бы стать поводом для семейного праздника, обернулись новым витком старых конфликтов.Отец Владимир Николаевич, проживающий в Донецке, открыто назвал сына предателем. По его словам, Александр вырос в Донбассе, но после 2014 года перестал приезжать в родной город. Мать Любовь Николаевна, солистка Кубанского хора, живущая в Сочи, также выразила недовольство — она обвиняет невестку Анжелику в том, что та настроила мужа против семьи.Получение российского гражданства стало лишь новым поводом для претензий, которые копились годами.Черный квадрат и уход в ЕвропуОстрая фаза конфликта началась в 2022 году с началом спецоперации. Артист, как и ряд других публичных фигур, опубликовал в соцсетях черный квадрат в знак протеста. Пост был быстро удален.После этого комик с женой Анжеликой и дочерьми Амели и Алисой уехал в Испанию, где провел полгода. В это время в России его концерты отменялись, а мэр Ростова-на-Дону публично заявил, что дорога в город закрыта тем, кто не поддерживает спецоперацию.Ревва вернулся в 2023 году, возобновил концертную деятельность и начал объясняться перед публикой: "Не верьте, я не уехал, не надейтесь, я не уеду".Детство без отцаКорни семейного конфликта уходят в раннее детство комика. Родители развелись, когда Александру и его сестре-близняшке Наталье было четыре месяца. Отец Владимир покинул семью и минимально участвовал в воспитании детей.Мать Любовь часто меняла партнеров. По словам Реввы, в основном его воспитывала бабушка Татьяна Сергеевна, которая была единственным источником детской ласки и заботы."Очень хотел бы рассказывать, как ходил с отцом на рыбалку и получал нежность от матери, но таких радостей не знал", — признавался комик в интервью. По его утверждениям, отец говорил, что сын родился "по залету".Невестка против свекровиДвадцать лет назад Ревва женился на Анжелике, что усложнило и без того натянутые семейные отношения. Мать категорически не приняла невестку и отказывается общаться с внучками."Мать ревнует и не может смириться с тем, что жена "украла" меня у семьи", — объясняет позицию матери артист. По его словам, Любовь Николаевна считает его подкаблучником, а Анжелику обвиняет в контроле над мужем.Мать видит ситуацию по-другому. Она утверждает, что именно невестка препятствует общению сына с родными и контролирует его отношения с семьей.Публичные обвинения отцаВладимир Ревва регулярно дает интервью СМИ, где критикует сына. Он заявлял, что Александр "отвернулся от Донецка", зарабатывает миллионы в Москве и якобы дружил с Зеленским.Мать защищала сына, объясняя, что они просто играли в КВН вместе, как и другие участники команды. Но отношения с отцом остаются крайне напряженными.Ревва открыто говорит, что не испытывает к отцу ни долга, ни любви: "Мы практически чужие люди". Он напоминает, что отец бросил семью, когда детям было по четыре месяца.Болезненные разговорыРедкие телефонные контакты с матерью часто заканчиваются конфликтами. Любовь Николаевна рассказывала в телешоу: "Сын звонит, спрашивает про здоровье. Говорю: "Сыночек, сегодня с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Мне отрицательные эмоции не нужны" — и кладет трубку".По словам матери, она не видела сына с прошлого года. Она также утверждает, что не получает от него финансовой помощи, хотя он оплатил похороны одного из отчимов.Александр описывает ситуацию как свою "глубокую боль и закрытую душевную рану". Он говорит, что двадцать лет пытается наладить отношения с родителями, но пока безуспешно.Попытки примиренияКомик неоднократно предпринимал попытки восстановить семейные связи. Он приезжал к матери в Сочи, пытался найти компромисс, но каждый раз отношения заходили в тупик.По словам Реввы, основная проблема в том, что мать не принимает его жену Анжелику и отказывается видеться с внучками. Это создает ситуацию, когда ему приходится выбирать между родителями и собственной семьей.Получение российского паспорта, которое могло бы стать поводом для примирения, пока только добавило новых противоречий в эту запутанную семейную историю.
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РИА Новости
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донбасс, сочи, донецк, александр ревва, квн
Шоубиз, Донбасс, Сочи, Донецк, Александр Ревва, КВН

"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Александр Ревва получил российское гражданство, но вместо поздравлений от семьи услышал жесткие обвинения. Отец публично назвал сына предателем Донбасса, мать жалуется, что он кладет трубку, когда она рассказывает о проблемах. Двадцать лет комик безуспешно пытается наладить отношения с родителями, но каждая встреча заканчивается скандалом. Что стоит за этой семейной войной и почему звезда Comedy Club до сих пор не может найти мир с самыми близкими людьми?

Паспорт без поздравлений

Шестого мая 2025 года Александр Ревва торжественно получил российский паспорт. События, которые могли бы стать поводом для семейного праздника, обернулись новым витком старых конфликтов.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
Отец Владимир Николаевич, проживающий в Донецке, открыто назвал сына предателем. По его словам, Александр вырос в Донбассе, но после 2014 года перестал приезжать в родной город. Мать Любовь Николаевна, солистка Кубанского хора, живущая в Сочи, также выразила недовольство — она обвиняет невестку Анжелику в том, что та настроила мужа против семьи.
Получение российского гражданства стало лишь новым поводом для претензий, которые копились годами.

Черный квадрат и уход в Европу

Острая фаза конфликта началась в 2022 году с началом спецоперации. Артист, как и ряд других публичных фигур, опубликовал в соцсетях черный квадрат в знак протеста. Пост был быстро удален.
© Русское РадиоАлександр Ревва на Preparty премии RU.TV
Александр Ревва на Preparty премии RU.TV - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Русское Радио
Александр Ревва на Preparty премии RU.TV
После этого комик с женой Анжеликой и дочерьми Амели и Алисой уехал в Испанию, где провел полгода. В это время в России его концерты отменялись, а мэр Ростова-на-Дону публично заявил, что дорога в город закрыта тем, кто не поддерживает спецоперацию.
Ревва вернулся в 2023 году, возобновил концертную деятельность и начал объясняться перед публикой: "Не верьте, я не уехал, не надейтесь, я не уеду".

Детство без отца

Корни семейного конфликта уходят в раннее детство комика. Родители развелись, когда Александру и его сестре-близняшке Наталье было четыре месяца. Отец Владимир покинул семью и минимально участвовал в воспитании детей.
Мать Любовь часто меняла партнеров. По словам Реввы, в основном его воспитывала бабушка Татьяна Сергеевна, которая была единственным источником детской ласки и заботы.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрибытие гостей на церемонию вручения премии MTV Russia Movie Awards-2009
Прибытие гостей на церемонию вручения премии MTV Russia Movie Awards-2009 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прибытие гостей на церемонию вручения премии MTV Russia Movie Awards-2009
"Очень хотел бы рассказывать, как ходил с отцом на рыбалку и получал нежность от матери, но таких радостей не знал", — признавался комик в интервью. По его утверждениям, отец говорил, что сын родился "по залету".

Невестка против свекрови

Двадцать лет назад Ревва женился на Анжелике, что усложнило и без того натянутые семейные отношения. Мать категорически не приняла невестку и отказывается общаться с внучками.
"Мать ревнует и не может смириться с тем, что жена "украла" меня у семьи", — объясняет позицию матери артист. По его словам, Любовь Николаевна считает его подкаблучником, а Анжелику обвиняет в контроле над мужем.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоумен Александр Ревва на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии.
Шоумен Александр Ревва на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шоумен Александр Ревва на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии.
Мать видит ситуацию по-другому. Она утверждает, что именно невестка препятствует общению сына с родными и контролирует его отношения с семьей.

Публичные обвинения отца

Владимир Ревва регулярно дает интервью СМИ, где критикует сына. Он заявлял, что Александр "отвернулся от Донецка", зарабатывает миллионы в Москве и якобы дружил с Зеленским.
Мать защищала сына, объясняя, что они просто играли в КВН вместе, как и другие участники команды. Но отношения с отцом остаются крайне напряженными.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия Виктория - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Российская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Ревва открыто говорит, что не испытывает к отцу ни долга, ни любви: "Мы практически чужие люди". Он напоминает, что отец бросил семью, когда детям было по четыре месяца.

Болезненные разговоры

Редкие телефонные контакты с матерью часто заканчиваются конфликтами. Любовь Николаевна рассказывала в телешоу: "Сын звонит, спрашивает про здоровье. Говорю: "Сыночек, сегодня с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Мне отрицательные эмоции не нужны" — и кладет трубку".
По словам матери, она не видела сына с прошлого года. Она также утверждает, что не получает от него финансовой помощи, хотя он оплатил похороны одного из отчимов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Александр описывает ситуацию как свою "глубокую боль и закрытую душевную рану". Он говорит, что двадцать лет пытается наладить отношения с родителями, но пока безуспешно.

Попытки примирения

Комик неоднократно предпринимал попытки восстановить семейные связи. Он приезжал к матери в Сочи, пытался найти компромисс, но каждый раз отношения заходили в тупик.
По словам Реввы, основная проблема в том, что мать не принимает его жену Анжелику и отказывается видеться с внучками. Это создает ситуацию, когда ему приходится выбирать между родителями и собственной семьей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Получение российского паспорта, которое могло бы стать поводом для примирения, пока только добавило новых противоречий в эту запутанную семейную историю.
 
ШоубизДонбассСочиДонецкАлександр РевваКВН
 
 
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