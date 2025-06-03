"Предатель": родители Реввы не обрадовались его российскому паспорту
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Александр Ревва получил российское гражданство, но вместо поздравлений от семьи услышал жесткие обвинения. Отец публично назвал сына предателем Донбасса, мать жалуется, что он кладет трубку, когда она рассказывает о проблемах. Двадцать лет комик безуспешно пытается наладить отношения с родителями, но каждая встреча заканчивается скандалом. Что стоит за этой семейной войной и почему звезда Comedy Club до сих пор не может найти мир с самыми близкими людьми?
Паспорт без поздравлений
Шестого мая 2025 года Александр Ревва торжественно получил российский паспорт. События, которые могли бы стать поводом для семейного праздника, обернулись новым витком старых конфликтов.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкXII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
XII Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
Отец Владимир Николаевич, проживающий в Донецке, открыто назвал сына предателем. По его словам, Александр вырос в Донбассе, но после 2014 года перестал приезжать в родной город. Мать Любовь Николаевна, солистка Кубанского хора, живущая в Сочи, также выразила недовольство — она обвиняет невестку Анжелику в том, что та настроила мужа против семьи.
Получение российского гражданства стало лишь новым поводом для претензий, которые копились годами.
Черный квадрат и уход в Европу
Острая фаза конфликта началась в 2022 году с началом спецоперации. Артист, как и ряд других публичных фигур, опубликовал в соцсетях черный квадрат в знак протеста. Пост был быстро удален.
© Русское РадиоАлександр Ревва на Preparty премии RU.TV
© Русское Радио
Александр Ревва на Preparty премии RU.TV
После этого комик с женой Анжеликой и дочерьми Амели и Алисой уехал в Испанию, где провел полгода. В это время в России его концерты отменялись, а мэр Ростова-на-Дону публично заявил, что дорога в город закрыта тем, кто не поддерживает спецоперацию.
Ревва вернулся в 2023 году, возобновил концертную деятельность и начал объясняться перед публикой: "Не верьте, я не уехал, не надейтесь, я не уеду".
Детство без отца
Корни семейного конфликта уходят в раннее детство комика. Родители развелись, когда Александру и его сестре-близняшке Наталье было четыре месяца. Отец Владимир покинул семью и минимально участвовал в воспитании детей.
Мать Любовь часто меняла партнеров. По словам Реввы, в основном его воспитывала бабушка Татьяна Сергеевна, которая была единственным источником детской ласки и заботы.
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПрибытие гостей на церемонию вручения премии MTV Russia Movie Awards-2009
Прибытие гостей на церемонию вручения премии MTV Russia Movie Awards-2009
"Очень хотел бы рассказывать, как ходил с отцом на рыбалку и получал нежность от матери, но таких радостей не знал", — признавался комик в интервью. По его утверждениям, отец говорил, что сын родился "по залету".
Невестка против свекрови
Двадцать лет назад Ревва женился на Анжелике, что усложнило и без того натянутые семейные отношения. Мать категорически не приняла невестку и отказывается общаться с внучками.
"Мать ревнует и не может смириться с тем, что жена "украла" меня у семьи", — объясняет позицию матери артист. По его словам, Любовь Николаевна считает его подкаблучником, а Анжелику обвиняет в контроле над мужем.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкШоумен Александр Ревва на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии.
Шоумен Александр Ревва на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии.
Мать видит ситуацию по-другому. Она утверждает, что именно невестка препятствует общению сына с родными и контролирует его отношения с семьей.
Публичные обвинения отца
Владимир Ревва регулярно дает интервью СМИ, где критикует сына. Он заявлял, что Александр "отвернулся от Донецка", зарабатывает миллионы в Москве и якобы дружил с Зеленским.
Мать защищала сына, объясняя, что они просто играли в КВН вместе, как и другие участники команды. Но отношения с отцом остаются крайне напряженными.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Российская Национальная музыкальная премия "Виктория"
Ревва открыто говорит, что не испытывает к отцу ни долга, ни любви: "Мы практически чужие люди". Он напоминает, что отец бросил семью, когда детям было по четыре месяца.
Болезненные разговоры
Редкие телефонные контакты с матерью часто заканчиваются конфликтами. Любовь Николаевна рассказывала в телешоу: "Сын звонит, спрашивает про здоровье. Говорю: "Сыночек, сегодня с палочкой иду, очень печально". А он отвечает: "Мне отрицательные эмоции не нужны" — и кладет трубку".
По словам матери, она не видела сына с прошлого года. Она также утверждает, что не получает от него финансовой помощи, хотя он оплатил похороны одного из отчимов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлександр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Александр Ревва на открытии 36-го Московского Международного Кинофестиваля
Александр описывает ситуацию как свою "глубокую боль и закрытую душевную рану". Он говорит, что двадцать лет пытается наладить отношения с родителями, но пока безуспешно.
Попытки примирения
Комик неоднократно предпринимал попытки восстановить семейные связи. Он приезжал к матери в Сочи, пытался найти компромисс, но каждый раз отношения заходили в тупик.
По словам Реввы, основная проблема в том, что мать не принимает его жену Анжелику и отказывается видеться с внучками. Это создает ситуацию, когда ему приходится выбирать между родителями и собственной семьей.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Получение российского паспорта, которое могло бы стать поводом для примирения, пока только добавило новых противоречий в эту запутанную семейную историю.