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Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2025
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13:19 03.06.2025 (обновлено: 13:26 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/reaktsiya-2020648559.html
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2025
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков
Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:19:00+03:00
2025-06-03T13:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стамбул
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность &lt;...&gt;.. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа - избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.Второй этап переговоров между представителями Москвы и Киевапрошел в Стамбуле накануне. Как рассказал Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Также стороны пришли к соглашению о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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россия, дмитрий песков, владимир мединский, стамбул, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стамбул, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков

Песков: РФ ждет реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность <...>.. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа - избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.
Второй этап переговоров между представителями Москвы и Киевапрошел в Стамбуле накануне. Как рассказал Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Также стороны пришли к соглашению о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Медведев раскрыл смысл российского меморандума
10:41
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир МединскийСтамбулУкраинаВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ мире
 
 
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