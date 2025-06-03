https://ria.ru/20250603/reaktsiya-2020648559.html
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2025
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков
Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:19:00+03:00
2025-06-03T13:19:00+03:00
2025-06-03T13:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стамбул
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность <...>.. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа - избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.Второй этап переговоров между представителями Москвы и Киевапрошел в Стамбуле накануне. Как рассказал Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Также стороны пришли к соглашению о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250603/medvedev-2020606479.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир мединский, стамбул, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стамбул, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире
Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков
Песков: РФ ждет реакции на свой проект меморандума по украинскому урегулированию