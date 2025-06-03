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Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков

Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.06.2025

Россия ждет ответа на свой проект меморандума по Украине, заявил Песков

Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:19:00+03:00

2025-06-03T13:19:00+03:00

2025-06-03T13:26:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир мединский

стамбул

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва ждет ответной реакции на проект меморандума по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы видели вчера опубликованный текст проекта того меморандума, который мы передали украинской стороне. Он содержит очень много положений, там есть и поливариантность <...>.. Ожидаем реакции на тот меморандум, который был передан", - сказал Песков.Представитель Кремля подчеркнул, что цель документа - избавиться от первопричин конфликта и прийти к урегулированию.Второй этап переговоров между представителями Москвы и Киевапрошел в Стамбуле накануне. Как рассказал Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными. Также стороны пришли к соглашению о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250603/medvedev-2020606479.html

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