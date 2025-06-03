https://ria.ru/20250603/rakova-2020681743.html

В Москве стартует проект по профилактике рака ЖКТ

В Москве стартует проект по профилактике рака ЖКТ - РИА Новости, 03.06.2025

В Москве стартует проект по профилактике рака ЖКТ

В Москве стартует проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бесплатные эндоскопические исследования в городских... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:44:00+03:00

2025-06-03T15:44:00+03:00

2025-06-03T15:44:00+03:00

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москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Москве стартует проект по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), бесплатные эндоскопические исследования в городских поликлиниках и эндоскопических центрах будут доступны москвичам, которые не проходили такую диагностику несколько лет, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы запускаем пилотный проект, нацеленный на предупреждение онкологии органов ЖКТ. Заболевания желудочно-кишечного тракта длительное время развиваются бессимптомно, и долгие годы могут себя никак не проявлять. При этом четко понимая возраст, в котором болезни могут дебютировать, мы предлагаем москвичам не ждать каких-либо симптомов, а пройти обследование превентивно и бесплатно", - рассказала Ракова. Она отметила, что обследование поможет не просто выявить, но и вылечить патологии, которые могут привести к развитию онкологии. "Возможности московских поликлиник и эндоскопических центров, на базе которых стартует профилактическая программа, позволяют нам пригласить на проактивное эндоскопическое исследование ЖКТ москвичей, которые не проходили его последние несколько лет. Важно, что направления для таких москвичей откроются в ЕМИАС автоматически. Пациенты могут выбрать удобное время и качественно подготовиться к исследованию", - добавила заммэра. Ракова пояснила, что гастроскопия в поликлинике проводится под местной анестезией и занимает не более 30 минут. Гастро- и колоноскопия в эндоскопическом центре – под мягкой седацией; общее время пребывания в медучреждении не превышает двух часов. Если выявлена патология, врач-терапевт или врач общей практики оперативно свяжется с пациентом и назначит лечение.

https://ria.ru/20250531/onkolog-2020092460.html

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