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Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня - РИА Новости, 03.06.2025
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15:56 03.06.2025 (обновлено: 15:57 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/rada-2020685442.html
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня - РИА Новости, 03.06.2025
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:56:00+03:00
2025-06-03T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Остается рекордно низкое количество народных депутатов - 399", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он также обратил внимание на то, что очередное сокращение количества украинских парламентариев связано со смертью депутата Сергея Швеца, скончавшегося 28 мая после тяжелой болезни. Ряд украинских депутатов, в том числе из оппозиционных партий, были лишены мандатов, после того как весной 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html
https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017802042.html
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в мире, украина, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Оппозиционная платформа - За жизнь
Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня

Железняк: число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк.
"Остается рекордно низкое количество народных депутатов - 399", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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2 июня, 01:10
Он также обратил внимание на то, что очередное сокращение количества украинских парламентариев связано со смертью депутата Сергея Швеца, скончавшегося 28 мая после тяжелой болезни.
Ряд украинских депутатов, в том числе из оппозиционных партий, были лишены мандатов, после того как весной 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Зеленский превратил Украину в концлагерь, заявил депутат Рады
19 мая, 12:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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