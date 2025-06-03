https://ria.ru/20250603/rada-2020685442.html

Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня

Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня - РИА Новости, 03.06.2025

Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня

Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:56:00+03:00

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2025-06-03T15:57:00+03:00

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украина

владимир зеленский

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число депутатов Рады достигло рекордно низкого уровня в 399 человек, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. "Остается рекордно низкое количество народных депутатов - 399", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он также обратил внимание на то, что очередное сокращение количества украинских парламентариев связано со смертью депутата Сергея Швеца, скончавшегося 28 мая после тяжелой болезни. Ряд украинских депутатов, в том числе из оппозиционных партий, были лишены мандатов, после того как весной 2022 года Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь". В минюсте заявляли, что деятельность депутатов партии будет под пристальным наблюдением властей, в перспективе их могут лишить мандатов.

https://ria.ru/20250602/zelenskiy-2020360047.html

https://ria.ru/20250519/zelenskij-2017802042.html

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в мире, украина, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь