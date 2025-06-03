https://ria.ru/20250603/rada-2020661469.html

В Раде раскритиковали действия главкома ВСУ в Сумской области

В Раде раскритиковали действия главкома ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 03.06.2025

В Раде раскритиковали действия главкома ВСУ в Сумской области

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:09:00+03:00

2025-06-03T14:09:00+03:00

2025-06-03T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

авдеевка

александр сырский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала действия главкома ВСУ Александра Сырского и генштаба, обвинила их в плохой подготовке фортификационных сооружений в Сумской области, а также призвала жителей этого региона как можно скорее эвакуироваться. "Надеяться мало на что: там (в Сумской области – ред.) постоянно беспорядок и типичные тупые жестокие решения Сырского с микроменеджментом. Президент решения не принимает. Проблемы усугубляются. Фортификации подготовлены хуже всего из всех рисковых областей. Это вина как генштаба ВСУ, так и ОВА (областная военная администрация – ред.)", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. Она добавила, что командование ВСУ за ситуацию в Сумской области не понесло никакой ответственности в связи с чем призвала сограждан быть реалистами. "Должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумской области, не дожидаясь", - добавила депутат. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250603/vsu-2020598622.html

https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html

сумская область

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сумская область, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины