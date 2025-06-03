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Путин поблагодарил Балицкого за оперативное восстановление электроснабжения - РИА Новости, 03.06.2025
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21:58 03.06.2025 (обновлено: 22:19 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/putin-2020751775.html
Путин поблагодарил Балицкого за оперативное восстановление электроснабжения
Путин поблагодарил Балицкого за оперативное восстановление электроснабжения - РИА Новости, 03.06.2025
Путин поблагодарил Балицкого за оперативное восстановление электроснабжения
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения сообщил, что глава... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:58:00+03:00
2025-06-03T22:19:00+03:00
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения сообщил, что глава государства поблагодарил команду региона за оперативную работу. Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения."В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Глава государства поблагодарил команду Запорожской области за оперативную работу, внимание к каждому вопросу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, происшествия
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Происшествия
Путин поблагодарил Балицкого за оперативное восстановление электроснабжения

Балицкий: Путин поблагодарил команду Запорожской области за оперативную работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после доклада президенту России Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения сообщил, что глава государства поблагодарил команду региона за оперативную работу.
Минэнерго РФ ранее сообщило, что энергоснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях восстановлено после атаки БПЛА. В ночь на вторник Балицкий заявил о повреждении высоковольтного оборудования в северо-западной части региона из-за обстрелов со стороны ВСУ, без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов, объекты здравоохранения были переведены на резервные источники электроснабжения.
"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию… Глава государства поблагодарил команду Запорожской области за оперативную работу, внимание к каждому вопросу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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