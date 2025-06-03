https://ria.ru/20250603/putin-2020751248.html
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона - РИА Новости, 03.06.2025
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после доклада президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения в регионе сообщил в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:48:00+03:00
2025-06-03T21:48:00+03:00
2025-06-03T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий после доклада президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения в регионе сообщил в Telegram-канале, что все процессы и внештатные ситуации находятся на личном контроле президента. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "Все процессы и внештатные ситуации находятся на личном контроле президента, и, конечно, мы ощущаем огромную поддержку со стороны Владимира Владимировича, правительства России и администрации президента", - написал Балицкий.
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020696344.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона
Балицкий: нештатные ситуации в Запорожской области находятся на контроле Путина