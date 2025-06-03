https://ria.ru/20250603/putin-2020748624.html

Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье

Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье - РИА Новости, 03.06.2025

Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину в телефоном разговоре, что электроснабжение населенных пунктов региона... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T21:10:00+03:00

2025-06-03T21:10:00+03:00

2025-06-03T21:10:00+03:00

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину в телефоном разговоре, что электроснабжение населенных пунктов региона восстановлено, ситуацию удалось стабилизировать менее чем за сутки. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия