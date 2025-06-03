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Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье - РИА Новости, 03.06.2025
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21:10 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/putin-2020748624.html
Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье
Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье - РИА Новости, 03.06.2025
Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину в телефоном разговоре, что электроснабжение населенных пунктов региона... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:10:00+03:00
2025-06-03T21:10:00+03:00
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину в телефоном разговоре, что электроснабжение населенных пунктов региона восстановлено, ситуацию удалось стабилизировать менее чем за сутки. Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов. "В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250603/balitskiy-2020587145.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожье

Балицкий сообщил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту РФ Владимиру Путину в телефоном разговоре, что электроснабжение населенных пунктов региона восстановлено, ситуацию удалось стабилизировать менее чем за сутки.
Ранее Балицкий сообщал, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области из-за обстрелов со стороны ВСУ, электроэнергия отсутствует на всей территории региона, объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения. Без света временно оставались 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.
"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Запорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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