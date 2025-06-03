https://ria.ru/20250603/putin-2020712615.html
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.06.2025
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:24:00+03:00
2025-06-03T17:24:00+03:00
2025-06-03T17:24:00+03:00
россия
ватикан
владимир путин
иван солтановский
александр невский
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Солтановского Ивана Дмитриевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250520/kirill-2018025876.html
россия
ватикан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ватикан, владимир путин, иван солтановский, александр невский, политика
Россия, Ватикан, Владимир Путин, Иван Солтановский, Александр Невский, Политика
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского
Посол России в Ватикане Солтановский награжден орденом Александра Невского