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Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.06.2025
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17:24 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/putin-2020712615.html
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.06.2025
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:24:00+03:00
2025-06-03T17:24:00+03:00
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иван солтановский
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политика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Солтановского Ивана Дмитриевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству", - говорится в документе.
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россия, ватикан, владимир путин, иван солтановский, александр невский, политика
Россия, Ватикан, Владимир Путин, Иван Солтановский, Александр Невский, Политика
Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского

Посол России в Ватикане Солтановский награжден орденом Александра Невского

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Солтановского Ивана Дмитриевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству", - говорится в документе.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель генерального директора Международной медиагруппы Россия сегодня Александр Яковенко на приёме от имени министра иностранных дел Сергея Лаврова по случаю православной Пасхи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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РоссияВатиканВладимир ПутинИван СолтановскийАлександр НевскийПолитика
 
 
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