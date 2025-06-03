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Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского

Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского - РИА Новости, 03.06.2025

Путин наградил посла России в Ватикане орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:24:00+03:00

2025-06-03T17:24:00+03:00

2025-06-03T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла России в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Александра Невского Солтановского Ивана Дмитриевича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Ватикане и представителя Российской Федерации при Суверенном Мальтийском Ордене по совместительству", - говорится в документе.

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россия, ватикан, владимир путин, иван солтановский, александр невский, политика