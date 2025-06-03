https://ria.ru/20250603/putin-2020675182.html

Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области

Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025

Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при спасении РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:09:00+03:00

2025-06-03T15:09:00+03:00

2025-06-03T15:09:00+03:00

общество

россия

белгородская область

владимир путин

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства. "Наградить медалью "За спасение погибавших"… Лугаря Александра Сергеевича - водителя автомобиля Головчинского поста скорой медицинской помощи… Рябову Анну Александровну - фельдшера скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - сказано в тексте указа. Награда присвоена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, отмечается в указе.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020558116.html

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общество, россия, белгородская область, владимир путин