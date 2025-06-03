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Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025
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15:09 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/putin-2020675182.html
Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области
Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области - РИА Новости, 03.06.2025
Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области
Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при спасении РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:09:00+03:00
2025-06-03T15:09:00+03:00
общество
россия
белгородская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства. "Наградить медалью "За спасение погибавших"… Лугаря Александра Сергеевича - водителя автомобиля Головчинского поста скорой медицинской помощи… Рябову Анну Александровну - фельдшера скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - сказано в тексте указа. Награда присвоена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, отмечается в указе.
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020558116.html
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общество, россия, белгородская область, владимир путин
Общество, Россия, Белгородская область, Владимир Путин
Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области

Путин наградил двух белгородских медиков медалью "За спасение погибавших"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников скорой помощи Белгородской области медалью "За спасение погибавших" за их смелые действия при спасении людей в экстремальных условиях, говорится в указе главы государства.
"Наградить медалью "За спасение погибавших"… Лугаря Александра Сергеевича - водителя автомобиля Головчинского поста скорой медицинской помощи… Рябову Анну Александровну - фельдшера скорой медицинской помощи Борисовской подстанции скорой медицинской помощи областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи Белгородской области", - сказано в тексте указа.
Награда присвоена за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях, отмечается в указе.
Павел Мишин - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуме предложили посмертно наградить машиниста, погибшего под Брянском
2 июня, 21:32
 
ОбществоРоссияБелгородская областьВладимир Путин
 
 
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