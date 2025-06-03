https://ria.ru/20250603/putin-2020673418.html

Путин наградил несколько многодетных семей

Путин наградил несколько многодетных семей - РИА Новости, 03.06.2025

Путин наградил несколько многодетных семей

Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:00:00+03:00

2025-06-03T15:00:00+03:00

2025-06-03T15:00:00+03:00

общество

россия

оренбургская область

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил многодетные семьи из трех регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Таминдаровой Равиле Хатиповне, Республика Башкортостан", - следует из документа. Кроме того, медалью ордена "Родительская слава" награждены Альмира Заитова из Оренбургской области, а также Игорь и Любовь Михайловы из Москвы.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

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общество, россия, оренбургская область, москва, владимир путин