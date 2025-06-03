https://ria.ru/20250603/putin-2020669233.html

Путин освободил от должности замглавы МЧС

Путин освободил от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 04.06.2025

Путин освободил от должности замглавы МЧС

Замглавы МЧС России Илью Денисова освободили от должности, следует из указа президента Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-03T14:39:00+03:00

2025-06-03T14:39:00+03:00

2025-06-04T01:53:00+03:00

россия

илья денисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Замглавы МЧС России Илью Денисова освободили от должности, следует из указа президента Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — подчеркивается в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Денисов находился на этой должности с июля 2019 года.

https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html

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2025

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россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество