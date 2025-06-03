https://ria.ru/20250603/putin-2020669233.html
Путин освободил от должности замглавы МЧС
Путин освободил от должности замглавы МЧС - РИА Новости, 04.06.2025
Путин освободил от должности замглавы МЧС
Замглавы МЧС России Илью Денисова освободили от должности, следует из указа президента Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-03T14:39:00+03:00
2025-06-04T01:53:00+03:00
россия
илья денисов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Замглавы МЧС России Илью Денисова освободили от должности, следует из указа президента Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — подчеркивается в документе.Указ вступает в силу со дня подписания.Денисов находился на этой должности с июля 2019 года.
https://ria.ru/20250414/putin-2011198948.html
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россия, илья денисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Илья Денисов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин освободил от должности замглавы МЧС
Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы МЧС Денисова