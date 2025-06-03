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Путин проведет встречу с министром природных ресурсов
Путин проведет встречу с министром природных ресурсов - РИА Новости, 03.06.2025
Путин проведет встречу с министром природных ресурсов
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:12:00+03:00
2025-06-03T13:12:00+03:00
2025-06-03T13:12:00+03:00
политика
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле... Сегодня будет с докладом у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Чрезвычайно важное направление работы. Будет детальный доклад. Другие встречи, внутренние контакты, совещания президента будут носить сегодня не публичный характер", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с министром природных ресурсов
Путин во вторник проведет встречу с министром природных ресурсов Козловым