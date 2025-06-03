https://ria.ru/20250603/putin-2020647177.html

Путин проведет встречу с министром природных ресурсов

Путин проведет встречу с министром природных ресурсов - РИА Новости, 03.06.2025

Путин проведет встречу с министром природных ресурсов

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:12:00+03:00

2025-06-03T13:12:00+03:00

2025-06-03T13:12:00+03:00

политика

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с министром природных ресурсов РФ Александром Козловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле... Сегодня будет с докладом у президента министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Чрезвычайно важное направление работы. Будет детальный доклад. Другие встречи, внутренние контакты, совещания президента будут носить сегодня не публичный характер", - сказал Песков журналистам.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), дмитрий песков