https://ria.ru/20250603/putin--2020674634.html

Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня

Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня - РИА Новости, 03.06.2025

Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня

Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:07:00+03:00

2025-06-03T15:07:00+03:00

2025-06-03T15:10:00+03:00

владимир путин

общество

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июня Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов", - говорится в сообщении.С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20241205/putin-1987546689.html

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владимир путин, общество, россия, максут шадаев