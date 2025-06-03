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Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня - РИА Новости, 03.06.2025
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15:07 03.06.2025 (обновлено: 15:10 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/putin--2020674634.html
Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня
Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня - РИА Новости, 03.06.2025
Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня
Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:07:00+03:00
2025-06-03T15:10:00+03:00
владимир путин
общество
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Кремля."Четвертого июня Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов", - говорится в сообщении.С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы, уточняет пресс-служба.
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владимир путин, общество, россия, максут шадаев
Владимир Путин, Общество, Россия, Максут Шадаев
Путин обсудит вопрос суверенитета в сфере коммуникационных сервисов 4 июня

Путин обсудит вопрос суверенитета в области коммуникационных сервисов 4 июня

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду обсудит с членами правительства обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четвертого июня Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - обеспечение технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов", - говорится в сообщении.
С докладом выступит министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев, также будут рассмотрены текущие вопросы, уточняет пресс-служба.
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