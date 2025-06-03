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ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/pushilin-2020753002.html
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 03.06.2025
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР
Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию и беспилотники, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T22:17:00+03:00
2025-06-03T22:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию и беспилотники, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате подрыва на суббоеприпасе типа "колокольчик" ранения получила мирная жительница. Пушилин уточнил, что тяжелые ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения, ей оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров кассетного типа, ударные БПЛА", - написал глава республики в Telegram-канале. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры, включая автозаправочной станции. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html
украина
донецкая народная республика
горловка
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украина, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР

Пушилин: ВСУ десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию и беспилотники, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате подрыва на суббоеприпасе типа "колокольчик" ранения получила мирная жительница. Пушилин уточнил, что тяжелые ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения, ей оказывается медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров кассетного типа, ударные БПЛА", - написал глава республики в Telegram-канале.
Кроме того, вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры, включая автозаправочной станции.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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