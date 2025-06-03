https://ria.ru/20250603/pushilin-2020753002.html

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР - РИА Новости, 03.06.2025

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР

Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию и беспилотники, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T22:17:00+03:00

2025-06-03T22:17:00+03:00

2025-06-03T22:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские войска десять раз атаковали территорию ДНР, применив ствольную артиллерию и беспилотники, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате подрыва на суббоеприпасе типа "колокольчик" ранения получила мирная жительница. Пушилин уточнил, что тяжелые ранения получила пожилая женщина 1945 года рождения, ей оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров кассетного типа, ударные БПЛА", - написал глава республики в Telegram-канале. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии ВСУ повреждения получили жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры, включая автозаправочной станции. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250602/bespilotniki-2020372366.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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украина, донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, нато