https://ria.ru/20250603/protasov-2020674825.html
Суд арестовал имущество главы 27-го центрального НИИ Минобороны
Суд арестовал имущество главы 27-го центрального НИИ Минобороны - РИА Новости, 03.06.2025
Суд арестовал имущество главы 27-го центрального НИИ Минобороны
Имущество начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, арестовано на сумму свыше 25 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T15:07:00+03:00
2025-06-03T15:07:00+03:00
2025-06-03T15:19:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей протасов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Имущество начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток, арестовано на сумму свыше 25 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.Следователями расследуется дело Протасова, обвиняемого по статье о получении взяток в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)."Военными следователями в целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество Протасова наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Как ранее сообщали в ГВСУ СК РФ, в 2014–2024 годах научно-исследовательский институт выполнял многомиллионные контракты с госзаказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечалось, что Протасов должен был организовать инициативную научную группу, которой устанавливались выплаты стимулирующего характера. По данным следствия, 2020–2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения выплат, а также общее покровительство по службе.Кроме того, Протасов был отправлен под домашний арест.
https://ria.ru/20250522/dolg-2018390671.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей протасов
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Протасов
Суд арестовал имущество главы 27-го центрального НИИ Минобороны
Суд арестовал имущество главы 27-го ЦНИИ МО Протасова суммой более 25 млн рублей