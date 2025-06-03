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Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову - РИА Новости, 03.06.2025
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14:37 03.06.2025 (обновлено: 14:51 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/prokhanov-2020669012.html
Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову
Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову - РИА Новости, 03.06.2025
Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову
Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ писателю Александру Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:37:00+03:00
2025-06-03T14:51:00+03:00
александр проханов
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ писателю Александру Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.Указ президента о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации."За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу - писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью "Редакция газеты - еженедельника "Завтра", город Москва", - указано в документе.
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александр проханов, россия, владимир путин, общество
Александр Проханов, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову

Путин присвоил звание Героя труда РФ писателю Александру Проханову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Проханов
Александр Проханов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Проханов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание героя труда РФ писателю Александру Проханову за заслуги в развитии отечественной культуры и литературы.
Указ президента о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"За особые заслуги в развитии отечественной культуры и литературы присвоить звание Героя труда Российской Федерации Проханову Александру Андреевичу - писателю, главному редактору общества с ограниченной ответственностью "Редакция газеты - еженедельника "Завтра", город Москва", - указано в документе.
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