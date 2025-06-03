https://ria.ru/20250603/programmy-2020619336.html

Мишустин рассказал о работе правительства по поддержке IT-отрасли

Мишустин рассказал о работе правительства по поддержке IT-отрасли - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин рассказал о работе правительства по поддержке IT-отрасли

Правительство России продолжит создавать условия для того, чтобы к 2030 году 80% российских компаний в ключевых отраслях перешли на отечественные программные... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:33:00+03:00

2025-06-03T11:33:00+03:00

2025-06-03T11:33:00+03:00

экономика

технологии

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Правительство России продолжит создавать условия для того, чтобы к 2030 году 80% российских компаний в ключевых отраслях перешли на отечественные программные продукты, соответствующие меры поддержки предусмотрены в новом нацпроекте, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Президент поставил задачу к 2030 году добиться перехода 80% российских организаций ключевых отраслей на использование отечественных программных продуктов. Правительство продолжит создавать для этого все необходимые условия", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума ЦИПР. Он отметил, что в рамках нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" на это предусмотрено свыше 50 миллиардов рублей. "В приоритетном порядке такая помощь должна предоставляться, во-первых, на инициативы, которые касаются технологий искусственного интеллекта. Это крайне перспективное направление. Применение таких новаций позволяет добиваться прорывных результатов, послужит и развитию наших компаний", - отметил глава правительства. Он также указал, что финансироваться должны проекты, предусматривающие обязательства разработчика разместить программный продукт в открытом доступе. "Надо расширить доступ к такой мере помощи для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Чтобы у них было больше возможностей для цифровизации производств. За счет снижения для них требований по объему софинансирования из собственных средств", - подчеркнул Мишустин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, михаил мишустин