https://ria.ru/20250603/programma-2020733671.html

Глава "Северстали" предложил создать госпрограмму по развитию АСУ ТП

Глава "Северстали" предложил создать госпрограмму по развитию АСУ ТП - РИА Новости, 03.06.2025

Глава "Северстали" предложил создать госпрограмму по развитию АСУ ТП

Поработать вопрос о создании государственной программы РФ по развитию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:58:00+03:00

2025-06-03T18:58:00+03:00

2025-06-03T18:58:00+03:00

экономика

технологии

россия

алексей мордашов

михаил мишустин

еврохим

газпром

лукойл

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Поработать вопрос о создании государственной программы РФ по развитию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) в промышленности предложил основной бенефициар "Северстали" и владелец "Севергрупп" Алексей Мордашов в ходе пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Пользуясь случаем, Михаил Владимирович, хотелось обратиться к вам, к правительству в целом, Минцифры, с предложением проработать вопрос о создании государственной программы РФ по развитию инновационного АСУ ТП, аналогичные таким проектам, как "ГЛОНАСС", Система быстрых платежей или система "Мир", которая могла бы быть ориентирована на независимость от отдельных вендоров, открытость стандартов, интерфейсов и совместимость с лучшими мировыми достижениями и трендами, такими как искусственный интеллект", - сказал он. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ответил Мордашову, что в правительстве данный вопрос изучат и подумают о создании отдельной федеральной программы. "Завершены работы по разработке прототипа контроллера. Мы надеемся, что это может лечь в основу разработки отечественных систем АСУ ТП", - добавил Мордашов. Он отметил, что в рамках индустриального центра компетенций (ИЦК) "Металлургия" из 12 особо значимых проектов в настоящий момент шесть уже завершены, пять из которых тиражированы и коммерциализированы, оставшиеся шесть находятся в стадии реализации. Более 90% разработок завершатся к январю 2026 года. Рабочая группа по вопросу разработки открытой автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) была создана в 2023 году по инициативе Индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Металлургия" и "Химия", "Цифровая экономика", "Открытые системы автоматизации". В состав группы входят руководители департаментов автоматизации промышленных компаний: "Еврохим", "Северсталь Менеджмент", "Газпром нефть", "Лукойл", "Алроса", "Сибур Диджитал", "Уралхим", "Зарубежнефть", "Ростелеком" и другие. Одной из целью группы является универсальность по отношению к индустриальным отраслевым стандартам и межотраслевая применимость конечного решения.

https://ria.ru/20250603/mishustin-2020640674.html

https://ria.ru/20250603/robotizatsiya-2020644220.html

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экономика, технологии, россия, алексей мордашов, михаил мишустин, еврохим, газпром, лукойл