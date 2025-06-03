https://ria.ru/20250603/prognoz-2020731111.html

"АвтоВАЗ" уточнил прогноз по продажам автомобилей Lada в июне

"АвтоВАЗ" уточнил прогноз по продажам автомобилей Lada в июне - РИА Новости, 03.06.2025

"АвтоВАЗ" уточнил прогноз по продажам автомобилей Lada в июне

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35% в годовом выражении, более точно сможет... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:44:00+03:00

2025-06-03T18:44:00+03:00

2025-06-03T18:44:00+03:00

экономика

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автоваз

lada vesta

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" актуализировал прогноз по продажам Lada в июне до снижения на 30-35% в годовом выражении, более точно сможет прогнозировать по результатам первой недели месяца, сообщил журналистам представитель компании. Ранее во вторник президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал РИА Новости, что по итогам первого летнего месяца ожидает снижения продаж автомобилей Lada примерно на четверть по сравнению с июнем прошлого года. Он уточнил, что речь идет от 30 тысячах машин, хотя не исключил и худшего результата. "Что касается прогноза продаж в июне, безусловно, это в первую очередь покажет первая неделя. Она всегда бывает показательная в июне для того, чтобы строить более точный прогноз. Но в настоящее время мы видим, что продажи могут в июне снизиться на 30-35% по отношению к июню прошлого года", - сказал представитель компании в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей. Таким образом, продажи могут составить от 25,8 тысячи до 27,8 тысячи штук.

https://ria.ru/20250603/indeksatsiya-2020661934.html

https://ria.ru/20250522/skidki-2018432842.html

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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta