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"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025
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17:29 03.06.2025 (обновлено: 17:44 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:29:00+03:00
2025-06-03T17:44:00+03:00
космос - риа наука
роскосмос
нижний новгород
дмитрий баканов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."В разделе "Связь и наблюдение за Землей" в ряду ключевых мероприятий, которые должны пройти в рамках реализации нацпроекта, предусмотрено создание низкоорбитальной группировки посредством запуска 886 космических аппаратов", - говорится в презентации, которую Баканов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
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космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, дмитрий баканов
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Нижний Новгород, Дмитрий Баканов
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу

Баканов: нацпроект по космосу предусматривает запуск 886 спутников "Рассвет"

© NASAЗалив Сан-Франциско с борта Международной космической станции
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© NASA
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"В разделе "Связь и наблюдение за Землей" в ряду ключевых мероприятий, которые должны пройти в рамках реализации нацпроекта, предусмотрено создание низкоорбитальной группировки посредством запуска 886 космических аппаратов", - говорится в презентации, которую Баканов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосНижний НовгородДмитрий Баканов
 
 
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