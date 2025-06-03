https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу

"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025

"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу

Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:29:00+03:00

2025-06-03T17:29:00+03:00

2025-06-03T17:44:00+03:00

космос - риа наука

роскосмос

нижний новгород

дмитрий баканов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586300759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80721ec6c8231bda09d8ab097e32c42.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."В разделе "Связь и наблюдение за Землей" в ряду ключевых мероприятий, которые должны пройти в рамках реализации нацпроекта, предусмотрено создание низкоорбитальной группировки посредством запуска 886 космических аппаратов", - говорится в презентации, которую Баканов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

https://ria.ru/20250603/mishustin-2020636743.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, дмитрий баканов