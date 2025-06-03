https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:29:00+03:00
2025-06-03T17:29:00+03:00
2025-06-03T17:44:00+03:00
космос - риа наука
роскосмос
нижний новгород
дмитрий баканов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586300759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b80721ec6c8231bda09d8ab097e32c42.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Национальный проект по космосу предусматривает запуск 886 спутников широкополосного интернета "Рассвет" и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов."В разделе "Связь и наблюдение за Землей" в ряду ключевых мероприятий, которые должны пройти в рамках реализации нацпроекта, предусмотрено создание низкоорбитальной группировки посредством запуска 886 космических аппаратов", - говорится в презентации, которую Баканов представил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20250603/mishustin-2020636743.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586300759_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_092630ae7b18c9cbbd63d032566ec39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, нижний новгород, дмитрий баканов
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Нижний Новгород, Дмитрий Баканов
"Роскосмос" раскрыл содержание нацпроекта по космосу
Баканов: нацпроект по космосу предусматривает запуск 886 спутников "Рассвет"