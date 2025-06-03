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Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок

Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и призвал активнее выводить... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:04:00+03:00

2025-06-03T11:04:00+03:00

2025-06-03T12:14:00+03:00

технологии

экономика

россия

михаил мишустин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и призвал активнее выводить отечественные IT-продукты на мировой рынок.Ключевые заявления главы правительства:"Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах помогают предпринимателям наладить экспорт. Такие специалисты работают уже в семнадцати странах. В текущем году география службы будет расширена"."Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная IТ-отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется"."В пилотных аэропортах — для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах — применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи"."При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках".Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.

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технологии, экономика, россия, михаил мишустин