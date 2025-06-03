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Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок - РИА Новости, 03.06.2025
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11:04 03.06.2025 (обновлено: 12:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/produkty-2020611767.html
Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок
Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и призвал активнее выводить... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:04:00+03:00
2025-06-03T12:14:00+03:00
технологии
экономика
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и призвал активнее выводить отечественные IT-продукты на мировой рынок.Ключевые заявления главы правительства:&quot;Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах помогают предпринимателям наладить экспорт. Такие специалисты работают уже в семнадцати странах. В текущем году география службы будет расширена&quot;.&quot;Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная IТ-отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется&quot;.&quot;В пилотных аэропортах — для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах — применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи&quot;.&quot;При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках&quot;.Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
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технологии, экономика, россия, михаил мишустин
Технологии, Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок

Мишустин: IT-продукты РФ должны активнее выходить на зарубежные рынки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)
Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на пленарном заседании конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) и призвал активнее выводить отечественные IT-продукты на мировой рынок.
Ключевые заявления главы правительства:
  • продукты российской IТ-индустрии конкурентоспособны;
  • Москва в этом году расширит географию службы "цифровых атташе" за рубежом:
«

"Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах помогают предпринимателям наладить экспорт. Такие специалисты работают уже в семнадцати странах. В текущем году география службы будет расширена".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишутин
Премьер-министр
  • России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами;
  • для поддержки отрасли правительство сохраняет основную часть преференций, включая льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов;
  • объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей:
«

"Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная IТ-отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году;
  • в России создали и массово тиражируют программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях:
«

"В пилотных аэропортах — для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах — применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • в нефтегазовом комплексе внедрили системы для геологоразведки, бурения скважин, мониторинга и анализа эффективности оборудования;
  • власти продолжат создавать условия для перехода компаний на отечественное ПО:
«

"При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • с начала года покупателям отечественного софта дали возможность сократить базу налога на прибыль, такие расходы теперь засчитывают по двойному коэффициенту;
  • Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании.
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