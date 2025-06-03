Мишустин призвал активнее выводить российские IT-продукты на мировой рынок

Мишустин: IT-продукты РФ должны активнее выходить на зарубежные рынки
- продукты российской IТ-индустрии конкурентоспособны;
- Москва в этом году расширит географию службы "цифровых атташе" за рубежом:
"Сотрудники торговых представительств России в иностранных государствах помогают предпринимателям наладить экспорт. Такие специалисты работают уже в семнадцати странах. В текущем году география службы будет расширена".
- России есть чем гордиться в цифровой сфере, страна готова делиться лучшими практиками с партнерами;
- для поддержки отрасли правительство сохраняет основную часть преференций, включая льготы по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов;
- объем продаж отечественных ИТ-решений и услуг с 2022 года увеличился почти вдвое, достигнув 4,5 триллиона рублей:
"Необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики является сильная IТ-отрасль. В России этот сектор уверенно укрепляется".
- в IТ-сфере сегодня занят почти миллион человек, это на 50% больше, чем в 2022 году;
- в России создали и массово тиражируют программы для автоматизации технологических процессов в разных отраслях:
"В пилотных аэропортах — для управления пассажиропотоком, багажом. В новых регионах — применяется отечественное ПО для сетей мобильной связи".
- в нефтегазовом комплексе внедрили системы для геологоразведки, бурения скважин, мониторинга и анализа эффективности оборудования;
- власти продолжат создавать условия для перехода компаний на отечественное ПО:
"При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках".
- с начала года покупателям отечественного софта дали возможность сократить базу налога на прибыль, такие расходы теперь засчитывают по двойному коэффициенту;
- Мишустин предложил подумать над механизмом компенсации заказчикам новых российских IT-решений части затрат на внедрение.