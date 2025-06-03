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Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Продажи автомобилей Lada в России по итогам января-мая 2025 года составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:21:00+03:00
2025-06-03T14:21:00+03:00
2025-06-03T14:21:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России по итогам января-мая 2025 года составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть - 26,3% - меньше, чем в 2024 году", - сказал Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "Произведено, конечно, гораздо меньше, к сожалению, чем за 5 месяцев прошлого года. И виной этому, в том числе, демпинг со стороны китайских автомобилей и высокая ключевая ставка, ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования", - добавил глава "АвтоВАЗа".
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Соколов: продажи автомобилей Lada в РФ снизились на 26,3% за пять месяцев