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Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
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14:21 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/prodazhi-2020664624.html
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года - РИА Новости, 03.06.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Продажи автомобилей Lada в России по итогам января-мая 2025 года составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:21:00+03:00
2025-06-03T14:21:00+03:00
экономика
авто
россия
максим соколов
автоваз
lada vesta
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России по итогам января-мая 2025 года составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть - 26,3% - меньше, чем в 2024 году", - сказал Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). "Произведено, конечно, гораздо меньше, к сожалению, чем за 5 месяцев прошлого года. И виной этому, в том числе, демпинг со стороны китайских автомобилей и высокая ключевая ставка, ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования", - добавил глава "АвтоВАЗа".
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года

Соколов: продажи автомобилей Lada в РФ снизились на 26,3% за пять месяцев

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн – РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в России по итогам января-мая 2025 года составили 131,2 тысячи штук, что на 26,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Продажи Lada за пять месяцев составили 131 204 автомобиля. Это примерно на четверть - 26,3% - меньше, чем в 2024 году", - сказал Соколов в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
"Произведено, конечно, гораздо меньше, к сожалению, чем за 5 месяцев прошлого года. И виной этому, в том числе, демпинг со стороны китайских автомобилей и высокая ключевая ставка, ну и, в общем-то, ужесточение условий кредитования", - добавил глава "АвтоВАЗа".
Автомобиль Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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ЭкономикаАвтоРоссияМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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