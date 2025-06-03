https://ria.ru/20250603/prioritet-2020621379.html
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
Российские IT-решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, должны получить приоритет при госзакупках, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:39:00+03:00
2025-06-03T11:39:00+03:00
2025-06-03T12:14:00+03:00
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михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российские IT-решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, должны получить приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он также отметил важность интенсивного применения российского ПО в корпоративном секторе. "Здесь будем, конечно, формировать для этого условия - для перехода на него операторов персональных данных для их обработки, хранения. В случае если есть наши аналоги облачных сервисов, нужно, чтобы крупный бизнес выбирал именно их", - добавил он.
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
Мишустин: созданные с нуля IT-решения нужно ставить в приоритет при госзакупках