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Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения - РИА Новости, 03.06.2025
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11:39 03.06.2025 (обновлено: 12:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/prioritet-2020621379.html
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения
Российские IT-решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, должны получить приоритет при госзакупках, заявил... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:39:00+03:00
2025-06-03T12:14:00+03:00
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технологии
россия
михаил мишустин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российские IT-решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, должны получить приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Он также отметил важность интенсивного применения российского ПО в корпоративном секторе. "Здесь будем, конечно, формировать для этого условия - для перехода на него операторов персональных данных для их обработки, хранения. В случае если есть наши аналоги облачных сервисов, нужно, чтобы крупный бизнес выбирал именно их", - добавил он.
https://ria.ru/20250602/vyruchka-2020496464.html
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экономика, технологии, россия, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал ставить в приоритет созданные с нуля российские IT-решения

Мишустин: созданные с нуля IT-решения нужно ставить в приоритет при госзакупках

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Российские IT-решения, которые созданы с нуля и не зависят от международных продуктов в открытом доступе, должны получить приоритет при госзакупках, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"При включении в реестр российского софта должны отдельно маркироваться так называемые нативные приложения и решения, которые созданы с нуля и которые ни от чего не зависят. Я имею в виду, от международных продуктов, которые в том числе находятся в открытом доступе. Они должны получить приоритет при госзакупках", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
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Он также отметил важность интенсивного применения российского ПО в корпоративном секторе.
"Здесь будем, конечно, формировать для этого условия - для перехода на него операторов персональных данных для их обработки, хранения. В случае если есть наши аналоги облачных сервисов, нужно, чтобы крупный бизнес выбирал именно их", - добавил он.
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