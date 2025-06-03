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Матери, продавшей младенца в Москве, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
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23:34 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020758168.html
Матери, продавшей младенца в Москве, вынесли приговор
Матери, продавшей младенца в Москве, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
Матери, продавшей младенца в Москве, вынесли приговор
Мать, продавшая младенца за 200 тысяч рублей в Москве, приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:34:00+03:00
2025-06-03T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мать, продавшая младенца за 200 тысяч рублей в Москве, приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по столице. "Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б,з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Девушка в квартире на востоке Москвы продала свою новорожденную дочь 2025 года рождения. Как поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк, у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, его задержали. Она также подчеркивала, что подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. В рамках действующего оперативного эксперимента, фигурантка получила более 200 тысяч рублей, после составления расписок и передачи ребенка мать задержали. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что состояние новорожденной в норме.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Матери, продавшей младенца в Москве, вынесли приговор

Продавшую младенца за 200 тыс рублей мать из Москвы приговорили к шести годам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мать, продавшая младенца за 200 тысяч рублей в Москве, приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по столице.
"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктами "б,з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми). Приговором суда ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Девушка в квартире на востоке Москвы продала свою новорожденную дочь 2025 года рождения. Как поясняла официальный представитель МВД России Ирина Волк, у 20-летней уроженки страны ближнего зарубежья был 54-летний сообщник, его задержали. Она также подчеркивала, что подготовка к сделке проводилась под контролем полицейских, которым заранее стало известно о готовящемся преступлении. В рамках действующего оперативного эксперимента, фигурантка получила более 200 тысяч рублей, после составления расписок и передачи ребенка мать задержали.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщала РИА Новости, что состояние новорожденной в норме.
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