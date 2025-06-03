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Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
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16:32 03.06.2025 (обновлено: 17:02 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020696344.html
Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор
Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор
Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины Вадима Трачука, устроившего подрыв главы ВГА Энергодара и планировавшего... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:32:00+03:00
2025-06-03T17:02:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины Вадима Трачука, устроившего подрыв главы ВГА Энергодара и планировавшего убить сотрудника Запорожской атомной электростанции, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, не позднее марта 2022 года Трачук вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. После этого он получил задание осмотреть подъезд дома, куда должен был приехать глава военно-гражданской администрации Энергодара, и заложить там самодельное взрывное устройство (СВУ), что он и сделал. Когда потерпевший прибыл на место, Трачук привел в действие СВУ. Мужчина и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.Также не позднее 9 апреля 2023 года руководство террористического сообщества разработало план убийства замдиректора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Согласно плану, 12 апреля Трачук отдал изготовленное им СВУ другому человеку, который поместил его в почтовый ящик потерпевшего. Планируемый теракт не был совершен, поскольку СВУ обнаружили."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
https://ria.ru/20250528/gosizmena-2019472558.html
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Энергодар, Украина, Россия, Происшествия
Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор

Украинца Трачука, подорвавшего главу ВГА Энергодара, приговорили к 25 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины Вадима Трачука, устроившего подрыв главы ВГА Энергодара и планировавшего убить сотрудника Запорожской атомной электростанции, сообщил журналистам представитель суда.
По его данным, не позднее марта 2022 года Трачук вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. После этого он получил задание осмотреть подъезд дома, куда должен был приехать глава военно-гражданской администрации Энергодара, и заложить там самодельное взрывное устройство (СВУ), что он и сделал. Когда потерпевший прибыл на место, Трачук привел в действие СВУ. Мужчина и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.
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Также не позднее 9 апреля 2023 года руководство террористического сообщества разработало план убийства замдиректора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Согласно плану, 12 апреля Трачук отдал изготовленное им СВУ другому человеку, который поместил его в почтовый ящик потерпевшего. Планируемый теракт не был совершен, поскольку СВУ обнаружили.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
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