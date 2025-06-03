https://ria.ru/20250603/prigovor-2020696344.html

Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор

Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025

Украинцу, подорвавшему главу администрации Энергодара, вынесли приговор

Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины Вадима Трачука, устроившего подрыв главы ВГА Энергодара и планировавшего... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:32:00+03:00

2025-06-03T16:32:00+03:00

2025-06-03T17:02:00+03:00

энергодар

украина

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы гражданина Украины Вадима Трачука, устроившего подрыв главы ВГА Энергодара и планировавшего убить сотрудника Запорожской атомной электростанции, сообщил журналистам представитель суда.По его данным, не позднее марта 2022 года Трачук вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. После этого он получил задание осмотреть подъезд дома, куда должен был приехать глава военно-гражданской администрации Энергодара, и заложить там самодельное взрывное устройство (СВУ), что он и сделал. Когда потерпевший прибыл на место, Трачук привел в действие СВУ. Мужчина и еще двое граждан получили травмы средней тяжести.Также не позднее 9 апреля 2023 года руководство террористического сообщества разработало план убийства замдиректора по персоналу Запорожской атомной электростанции. Согласно плану, 12 апреля Трачук отдал изготовленное им СВУ другому человеку, который поместил его в почтовый ящик потерпевшего. Планируемый теракт не был совершен, поскольку СВУ обнаружили."В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказал представитель суда.

https://ria.ru/20250528/gosizmena-2019472558.html

https://ria.ru/20250416/lnr-2011500504.html

энергодар

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, украина, россия, происшествия