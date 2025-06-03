https://ria.ru/20250603/prigovor-2020617383.html

Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор

Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025

Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор

Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:28:00+03:00

2025-06-03T11:28:00+03:00

2025-06-03T11:28:00+03:00

коркино

челябинская область

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского горсуда. "Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе. Также суд постановил взыскать с 17-летнего фигуранта 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 164 тысячи рублей - материального вреда. Подростка судили по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ. Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября 2024 года 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, его арестовали Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он арестован судом. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661098.html

https://ria.ru/20250524/kazan-2018895101.html

коркино

челябинская область

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коркино, челябинская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия