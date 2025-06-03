Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор
Обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино осужден на 9 лет 10 месяцев колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского горсуда.
"Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе.
Также суд постановил взыскать с 17-летнего фигуранта 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 164 тысячи рублей - материального вреда.
Подростка судили по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ.
Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября 2024 года 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, его арестовали
Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он арестован судом.
Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ.
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