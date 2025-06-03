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Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
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11:28 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020617383.html
Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор
Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор - РИА Новости, 03.06.2025
Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор
Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:28:00+03:00
2025-06-03T11:28:00+03:00
коркино
челябинская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского горсуда. "Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе. Также суд постановил взыскать с 17-летнего фигуранта 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 164 тысячи рублей - материального вреда. Подростка судили по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ. Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября 2024 года 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, его арестовали Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он арестован судом. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661098.html
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коркино, челябинская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Коркино, Челябинская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Мужчине, обвиняемому в убийстве таксистки в Коркино, вынесли приговор

Обвиняемый в убийстве таксистки в Коркино осужден на 9 лет 10 месяцев колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июн – РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам 10 месяцам воспитательной колонии 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве таксистки в городе Коркино Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Коркинского горсуда.
"Подсудимому назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - сказали в пресс-службе.
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Также суд постановил взыскать с 17-летнего фигуранта 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и 164 тысячи рублей - материального вреда.
Подростка судили по части 1 статьи 105 (убийство) и части 1 статьи 166 (неправомерное завладение автомобилем) УК РФ.
Ситуация в Коркино обострилась после убийства 24 октября 2024 года 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, его арестовали
Вечером 25 октября из дома, к которому пришли возмущенные люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он арестован судом.
Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как отмечал глава СК РФ Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом, связанным с убийством и покушением на убийство жителей Челябинской области представителями цыганской диаспоры, дело было поручено передать в главное следственное управление СК РФ.
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КоркиноЧелябинская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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