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В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками - РИА Новости, 03.06.2025
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16:20 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/prestupleniya-2020693152.html
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками - РИА Новости, 03.06.2025
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками
В России за первые четыре месяца 2025 года в полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, сообщается в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:20:00+03:00
2025-06-03T16:20:00+03:00
россия
александр бастрыкин
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В России за первые четыре месяца 2025 года в полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ. Об этом говорилось на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В целом по стране по итогам четырёх месяцев текущего года отмечается рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7 630 до 9 522). В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве", - говорится в сообщении. В СК поясняют, что противоправное поведение подростков нередко обусловлено "отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт". Кроме того, считают в ведомстве, последнее время распространены преступления, вызванные воздействием на детей негативной информации в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры. "Еще одним направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе–апреле текущего года – уже на 13%. При этом в минувшем году на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов", - отмечается в релизе. В 2025 году СК направил в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем за аналогичный период 224 года. Проведенный анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев уголовный закон нарушали подростки мужского пола.
https://ria.ru/20250520/prestupleniya-2018048038.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В России выросло число тяжких преступлений, совершенных подростками

СК: в РФ число совершенных подростками тяжких преступлений выросло в 1,5 раза

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В России за первые четыре месяца 2025 года в полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.
Об этом говорилось на оперативном совещании по вопросам расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, которое провел председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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"В целом по стране по итогам четырёх месяцев текущего года отмечается рост числа всех криминальных проявлений подростков на четверть (с 7 630 до 9 522). В полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, в том числе совершено уже 41 убийство и 22 факта умышленного тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 178 преступлений на сексуальной почве", - говорится в сообщении.
В СК поясняют, что противоправное поведение подростков нередко обусловлено "отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт". Кроме того, считают в ведомстве, последнее время распространены преступления, вызванные воздействием на детей негативной информации в интернете и вовлечением подростков в криминальную деятельность через мессенджеры.
"Еще одним направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе–апреле текущего года – уже на 13%. При этом в минувшем году на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов", - отмечается в релизе.
В 2025 году СК направил в суд 2 865 уголовных дел в отношении несовершеннолетних обвиняемых, что на 12% больше, чем за аналогичный период 224 года. Проведенный анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев уголовный закон нарушали подростки мужского пола.
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