https://ria.ru/20250603/pozhar-2020690893.html
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 03.06.2025
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
Шесть природных пожаров на площади около 15,5 тысячи гектаров потушили за сутки в четырёх районах Забайкальского края, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:14:00+03:00
2025-06-03T16:14:00+03:00
2025-06-03T16:14:00+03:00
природные пожары в россии
забайкальский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Шесть природных пожаров на площади около 15,5 тысячи гектаров потушили за сутки в четырёх районах Забайкальского края, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "За текущие сутки лесные пожарные ликвидировали четыре крупных пожара. В Газимуро-Заводском округе на территории Курлеинского участкового лесничества... пожар на площади 900 гектаров, в Нерчинском округе на территории Знаменского участкового лесничества на площади 1,2 тысячи гектаров, в Тунгокоченском округе на территории Верх-Хилинского участкового лесничества на площади 7,3 тысячи гектаров, в Улётовском округе на территории Николаевского участкового лесничества на площади 6 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что также потушили два пожара на общей площади 161 гектар в Тунгокоченском и Улётовском округах. Всего в тушении задействовали более 110 человек лесопожарного формирования и 25 единиц техники, информирует краевое министерство. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
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природные пожары в россии, забайкальский край, происшествия
Природные пожары в России, Забайкальский край, Происшествия
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
Шесть лесных пожаров на 15,5 тыс га потушили за сутки в Забайкалье