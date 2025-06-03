Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020605174.html
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 03.06.2025
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар
Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:33:00+03:00
2025-06-03T10:33:00+03:00
забайкальский край
происшествия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных. Задействовано 11 единиц техники", - говорится в сообщении. По словам начальника Карымского участка "Забайкаллесхоза" Алены Жирновой, которые приводит краевое минприроды, пожар тушат "с нескольких направлений". О площади возгораний не сообщается. Отмечается, что в понедельник в Дарасуне выпали осадки, которые придавили кромки при пожарах. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
забайкальский край, происшествия, природные пожары в россии
Забайкальский край, Происшествия, Природные пожары в России
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар тушат у поселка Дарасун в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пал сухой травы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона.
"На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных. Задействовано 11 единиц техники", - говорится в сообщении.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
По словам начальника Карымского участка "Забайкаллесхоза" Алены Жирновой, которые приводит краевое минприроды, пожар тушат "с нескольких направлений". О площади возгораний не сообщается.
Отмечается, что в понедельник в Дарасуне выпали осадки, которые придавили кромки при пожарах.
На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Власти раскрыли причину пожара на заводе в Нижегородской области
08:47
 
Забайкальский крайПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала