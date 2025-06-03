https://ria.ru/20250603/pozhar-2020605174.html
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 03.06.2025
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар
Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:33:00+03:00
2025-06-03T10:33:00+03:00
2025-06-03T10:33:00+03:00
забайкальский край
происшествия
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных. Задействовано 11 единиц техники", - говорится в сообщении. По словам начальника Карымского участка "Забайкаллесхоза" Алены Жирновой, которые приводит краевое минприроды, пожар тушат "с нескольких направлений". О площади возгораний не сообщается. Отмечается, что в понедельник в Дарасуне выпали осадки, которые придавили кромки при пожарах. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591583.html
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
забайкальский край, происшествия, природные пожары в россии
Забайкальский край, Происшествия, Природные пожары в России
В Забайкалье вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар тушат у поселка Дарасун в Забайкалье