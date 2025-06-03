https://ria.ru/20250603/pozhar-2020605174.html

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 03.06.2025

В Забайкалье вспыхнул лесной пожар

Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 03.06.2025

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забайкальский край

происшествия

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Природный пожар у посёлка Дарасун в Забайкальском крае тушат с разных направлений почти 50 человек и 11 единиц техники, сообщило в своём Тelegram-канале минприроды региона. "На пожарах возле поселка Дарасун работают порядка 50 лесных пожарных. Задействовано 11 единиц техники", - говорится в сообщении. По словам начальника Карымского участка "Забайкаллесхоза" Алены Жирновой, которые приводит краевое минприроды, пожар тушат "с нескольких направлений". О площади возгораний не сообщается. Отмечается, что в понедельник в Дарасуне выпали осадки, которые придавили кромки при пожарах. На всей территории Забайкальского края с конца апреля действует особый противопожарный режим. Режим ЧС в лесах регионального уровня действует в Забайкалье с 7 апреля. С 23 апреля установлен режим ЧС федерального уровня. Как ранее сообщило минприроды Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 30 мая по 19 июня включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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забайкальский край, происшествия, природные пожары в россии