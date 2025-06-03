https://ria.ru/20250603/posty-2020683410.html

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистнические посты

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистнические посты - РИА Новости, 03.06.2025

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали за женоненавистнические посты

Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к женщинам после постов в соцсети, сообщили РИА Новости в Нижегородском... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T15:48:00+03:00

2025-06-03T15:48:00+03:00

2025-06-03T15:48:00+03:00

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода оштрафовали на 10 тысяч рублей за возбуждение ненависти к женщинам после постов в соцсети, сообщили РИА Новости в Нижегородском районном суде. По словам собеседницы агентства, 23-летний администратор сообщества "Мужское просвещение" в социальной сети "ВКонтакте" в феврале разместил на его странице "информацию с признаками возбуждения ненависти и унижения человеческого достоинства в отношении лиц женского пола". "Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), и назначили ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе суда.

https://ria.ru/20250522/moskvichka-2018384111.html

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