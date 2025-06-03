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Источник: десять пострадавших при ЧП в Брянской области выписали из больниц - РИА Новости, 03.06.2025
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10:13 03.06.2025 (обновлено: 10:14 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/postradavshie-2020601291.html
Источник: десять пострадавших при ЧП в Брянской области выписали из больниц
Источник: десять пострадавших при ЧП в Брянской области выписали из больниц - РИА Новости, 03.06.2025
Источник: десять пострадавших при ЧП в Брянской области выписали из больниц
Десять пострадавших выписали из больниц Брянска после обрушения моста на пассажирский поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 03.06.2025
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следственный комитет россии (ск рф)
обрушение моста на поезд в брянской области
александр бастрыкин
александр богомаз
светлана петренко
брянск
выгоничский район
брянская область
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десять пострадавших выписали из больниц Брянска после обрушения моста на пассажирский поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В брянские больницы было госпитализировано 43 человека. "На утро вторника из больниц Брянска выписаны десять человек, на лечении остаются 33 пострадавших", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что всего после происшествия медицинская помощь была оказана амбулаторно 45 пострадавшим, в том числе одному ребенку. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html
брянск
выгоничский район
брянская область
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Работа по разборке моста в Брянской области после его обрушения
Рабочие начали разбирать мост в Брянской области после его обрушения, передает корреспондент РИА Новости. Чтобы разобрать обрушенный мост, был произведен его искусственный подрыв. После этого рабочие с использованием спецтехники начали разбирать его обломки.
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следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области, александр бастрыкин, александр богомаз, светлана петренко, брянск, выгоничский район, брянская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области, Александр Бастрыкин, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Брянск, Выгоничский район, Брянская область, Происшествия
Источник: десять пострадавших при ЧП в Брянской области выписали из больниц

Десятерых пострадавших при обрушении моста под Брянском выписали из больниц

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Десять пострадавших выписали из больниц Брянска после обрушения моста на пассажирский поезд, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В брянские больницы было госпитализировано 43 человека.
"На утро вторника из больниц Брянска выписаны десять человек, на лечении остаются 33 пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего после происшествия медицинская помощь была оказана амбулаторно 45 пострадавшим, в том числе одному ребенку.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Из-за инцидента возбудили уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области
06:20
 
Следственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской областиАлександр БастрыкинАлександр БогомазСветлана ПетренкоБрянскВыгоничский районБрянская областьПроисшествия
 
 
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