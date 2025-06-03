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Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025
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09:24 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/poshliny-2020595150.html
Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico
Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025
Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico
Окружной суд Калифорнии отказался блокировать объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины по иску губернатора штата Гэвина Ньюсома, сообщает издание... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:24:00+03:00
2025-06-03T09:24:00+03:00
калифорния
сша
китай
дональд трамп
гэвин ньюсом
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Окружной суд Калифорнии отказался блокировать объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины по иску губернатора штата Гэвина Ньюсома, сообщает издание Politico со ссылкой на судебное решение. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление Ньюсома передавало, что Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса штата. "В понедельник судья окружного суда США отклонил иск должностных лиц Калифорнии по поводу пошлин президента Дональда Трампа, придя к выводу, что дело должно рассматриваться в суде, специализирующемся на торговых спорах", - пишет издание. Отмечается, что Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии постановил, что дело следует рассматривать в Суде США по международной торговле, при этом судья просто отклонил иск, а не перенаправил его туда. Это обстоятельство дало возможность Калифорнии обжаловать решение в Апелляционном суде девятого округа США, который, как подчеркивает издание, известен либерально ориентированной политикой. По данным издания, истцы уже подали апелляцию. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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калифорния, сша, китай, дональд трамп, гэвин ньюсом, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Калифорния, США, Китай, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico

Politico: в Калифорнии отказались блокировать пошлины Трампа по иску губернатора

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Окружной суд Калифорнии отказался блокировать объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины по иску губернатора штата Гэвина Ньюсома, сообщает издание Politico со ссылкой на судебное решение.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление Ньюсома передавало, что Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса штата.
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"В понедельник судья окружного суда США отклонил иск должностных лиц Калифорнии по поводу пошлин президента Дональда Трампа, придя к выводу, что дело должно рассматриваться в суде, специализирующемся на торговых спорах", - пишет издание.
Отмечается, что Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии постановил, что дело следует рассматривать в Суде США по международной торговле, при этом судья просто отклонил иск, а не перенаправил его туда.
Это обстоятельство дало возможность Калифорнии обжаловать решение в Апелляционном суде девятого округа США, который, как подчеркивает издание, известен либерально ориентированной политикой.
По данным издания, истцы уже подали апелляцию.
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.
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КалифорнияСШАКитайДональд ТрампГэвин НьюсомВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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