https://ria.ru/20250603/poshliny-2020595150.html

Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico

Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 03.06.2025

Суд в Калифорнии отказался блокировать пошлины Трампа, пишет Politico

Окружной суд Калифорнии отказался блокировать объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины по иску губернатора штата Гэвина Ньюсома, сообщает издание... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:24:00+03:00

2025-06-03T09:24:00+03:00

2025-06-03T09:24:00+03:00

калифорния

сша

китай

дональд трамп

гэвин ньюсом

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Окружной суд Калифорнии отказался блокировать объявленные президентом США Дональдом Трампом пошлины по иску губернатора штата Гэвина Ньюсома, сообщает издание Politico со ссылкой на судебное решение. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на заявление Ньюсома передавало, что Калифорния будет через суд добиваться отмены пошлин в отношении импорта из Мексики, Китая и Канады, ссылаясь на вред для потребителей и бизнеса штата. "В понедельник судья окружного суда США отклонил иск должностных лиц Калифорнии по поводу пошлин президента Дональда Трампа, придя к выводу, что дело должно рассматриваться в суде, специализирующемся на торговых спорах", - пишет издание. Отмечается, что Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии постановил, что дело следует рассматривать в Суде США по международной торговле, при этом судья просто отклонил иск, а не перенаправил его туда. Это обстоятельство дало возможность Калифорнии обжаловать решение в Апелляционном суде девятого округа США, который, как подчеркивает издание, известен либерально ориентированной политикой. По данным издания, истцы уже подали апелляцию. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

https://ria.ru/20250521/dollar-2018079790.html

https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

калифорния

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калифорния, сша, китай, дональд трамп, гэвин ньюсом, введение трампом пошлин на импорт, в мире