Рейтинг@Mail.ru
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 03.06.2025 (обновлено: 16:45 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/popova-2020693881.html
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России - РИА Новости, 03.06.2025
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:22:00+03:00
2025-06-03T16:45:00+03:00
общество
здоровье - общество
анна попова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952147874_0:67:1290:793_1920x0_80_0_0_5425c831c0868e33c085b421da18ea0a.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом, по её словам, для того, чтобы предотвратить распространение, нужно своевременно выявлять заболевание. Так, в прошлом году больше 52 миллионов российских граждан были протестированы. И задача текущего года – максимально охватить тестированием группы риска. "Практически исключен вертикальный путь передачи: у нас, за редким исключением, не болеют дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей", - добавила Попова.
https://ria.ru/20250512/rospotrebnadzor-2016529180.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952147874_89:0:1201:834_1920x0_80_0_0_e845e43de6542988ed35898b02cee270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России

Попова: заболеваемость ВИЧ в России за год снизилась почти на 10%

© Фото : предоставлено пресс-службой РоспотребнадзораАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Роспотребнадзора
Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
При этом, по её словам, для того, чтобы предотвратить распространение, нужно своевременно выявлять заболевание. Так, в прошлом году больше 52 миллионов российских граждан были протестированы. И задача текущего года – максимально охватить тестированием группы риска.
"Практически исключен вертикальный путь передачи: у нас, за редким исключением, не болеют дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей", - добавила Попова.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В России пик заболеваемости вирусом Западного Нила придется на август
12 мая, 16:42
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала