https://ria.ru/20250603/popova-2020693881.html
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России - РИА Новости, 03.06.2025
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:22:00+03:00
2025-06-03T16:22:00+03:00
2025-06-03T16:45:00+03:00
общество
здоровье - общество
анна попова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями в России продолжает снижаться, за прошедший год уровень заболеваемости снизился почти на 10% относительно 2023 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Ситуация по ВИЧ-инфекции требует пристального к ней внимания. Несмотря на то, что заболеваемость снижается, и за прошедший год по сравнению с 2023 еще снизилась почти на 10%, и заболеваемость прошедшего года ниже в среднем, чем многолетняя, вы знаете, мы в среднем многолетнюю считаем, ниже на 31,5%, то есть здесь есть определенная динамика", - сказала Попова журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. При этом, по её словам, для того, чтобы предотвратить распространение, нужно своевременно выявлять заболевание. Так, в прошлом году больше 52 миллионов российских граждан были протестированы. И задача текущего года – максимально охватить тестированием группы риска. "Практически исключен вертикальный путь передачи: у нас, за редким исключением, не болеют дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей", - добавила Попова.
https://ria.ru/20250512/rospotrebnadzor-2016529180.html
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общество, здоровье - общество, анна попова
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова
Попова рассказала о ситуации с ВИЧ в России
Попова: заболеваемость ВИЧ в России за год снизилась почти на 10%