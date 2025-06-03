https://ria.ru/20250603/polsha-2020651028.html

Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши

Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши - РИА Новости, 03.06.2025

Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши

Москве не приходится ждать, что в Польше к власти придет политик с широким политическим видением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:33:00+03:00

2025-06-03T13:33:00+03:00

2025-06-03T13:33:00+03:00

в мире

польша

москва

россия

дмитрий песков

кароль навроцкий

рафал тшасковски

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москве не приходится ждать, что в Польше к власти придет политик с широким политическим видением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько мы понимаем, сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польшу политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с Российской Федерацией", - сказал Песков, комментируя результаты президентских выборов в Польше. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки.

https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html

польша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, москва, россия, дмитрий песков, кароль навроцкий, рафал тшасковски