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Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши
Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши - РИА Новости, 03.06.2025
Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши
Москве не приходится ждать, что в Польше к власти придет политик с широким политическим видением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:33:00+03:00
2025-06-03T13:33:00+03:00
2025-06-03T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москве не приходится ждать, что в Польше к власти придет политик с широким политическим видением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Насколько мы понимаем, сейчас не приходится ждать прихода к власти в Польшу политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с Российской Федерацией", - сказал Песков, комментируя результаты президентских выборов в Польше. В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11% поддержки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, москва, россия, дмитрий песков, кароль навроцкий, рафал тшасковски
В мире, Польша, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Кароль Навроцкий, Рафал Тшасковски
Песков прокомментировал избрание Навроцкого президентом Польши
Песков: Россия не ждет прихода к власти в Польше политика с широким видением