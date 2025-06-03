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В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше - РИА Новости, 03.06.2025
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13:21 03.06.2025 (обновлено: 13:24 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/polsha-2020649134.html
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше
Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого - это внутреннее дело Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T13:21:00+03:00
2025-06-03T13:24:00+03:00
польша
в мире
кароль навроцкий
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого - это внутреннее дело Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поляки проголосовали за кого они хотели проголосовать. Насколько мы понимаем сейчас, не приходится ждать прихода к власти в Польшу политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с Российской Федерацией. Но это внутреннее дело Польши", - подчеркнул Песков.В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки.
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польша, в мире, кароль навроцкий, дмитрий песков, россия
Польша, В мире, Кароль Навроцкий, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше

Песков назвал победу Навроцкого на президентских выборах внутренним делом Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого - это внутреннее дело Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Поляки проголосовали за кого они хотели проголосовать. Насколько мы понимаем сейчас, не приходится ждать прихода к власти в Польшу политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с Российской Федерацией. Но это внутреннее дело Польши", - подчеркнул Песков.
В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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