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В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше - РИА Новости, 03.06.2025

В Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Польше

Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого - это внутреннее дело Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:21:00+03:00

2025-06-03T13:24:00+03:00

польша

в мире

кароль навроцкий

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Победа на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого - это внутреннее дело Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поляки проголосовали за кого они хотели проголосовать. Насколько мы понимаем сейчас, не приходится ждать прихода к власти в Польшу политика, который имел бы более широкое политическое видение, которое позволило бы понять необходимость все-таки задуматься над нормализацией отношений со своими соседями, прежде всего с Российской Федерацией. Но это внутреннее дело Польши", - подчеркнул Песков.В соответствии с данными Государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся в воскресенье, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки.

https://ria.ru/20250602/vybory-2020373390.html

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Ольга Фомченкова

польша, в мире, кароль навроцкий, дмитрий песков, россия