https://ria.ru/20250603/pokazaniya-2020580721.html

Показания на осужденного за наркотики американца дала его сообщница

Показания на осужденного за наркотики американца дала его сообщница - РИА Новости, 03.06.2025

Показания на осужденного за наркотики американца дала его сообщница

Показания на гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет строгого режима по наркотическому делу, дала его сообщница, москвичка Вероника... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T03:47:00+03:00

2025-06-03T03:47:00+03:00

2025-06-03T03:47:00+03:00

происшествия

москва

сша

московский городской суд

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Показания на гражданина США музыканта Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет строгого режима по наркотическому делу, дала его сообщница, москвичка Вероника Грабанчук, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что она дала изобличающие Лика показания с целью дальнейшего заключения досудебного соглашения и снижения размера наказания. Их позднее она подтвердила при рассмотрении дела по существу, также полностью признав вину. Суд учел эти данные при вынесении приговора. В материалах также говорится, что Лик в ходе предварительного следствия давал признательные показания, позднее он изменил свою позицию. Его адвокаты в дальнейшем подчеркивали, что наркотики ему якобы подкинули, а в ходе задержания к нему были применены "недозволенные методы ведения следствия и пытки". Хамовнический суд Москвы летом 2024 года приговор Лика к 13 годам колонии строгого режима, 24-летняя жительница столицы Грабанчук получила восемь лет общего режима. Мосгорсуд в середине апреля этого года признал приговор законным. Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта. В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона. Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий. Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец, некогда служивший в воздушно-десантных войсках, обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.

https://ria.ru/20250601/sud-2020219310.html

https://ria.ru/20250530/gorbunov-2019923915.html

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происшествия, москва, сша, московский городской суд