https://ria.ru/20250603/pogoda-2020712497.html

Жителей Москвы и области предупредили о тридцатиградусной жаре

Жителей Москвы и области предупредили о тридцатиградусной жаре - РИА Новости, 03.06.2025

Жителей Москвы и области предупредили о тридцатиградусной жаре

Показатели термометров в воскресенье в московском регионе вплотную приблизятся к плюс 30 градусам, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:22:00+03:00

2025-06-03T17:22:00+03:00

2025-06-03T17:31:00+03:00

москва

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Показатели термометров в воскресенье в московском регионе вплотную приблизятся к плюс 30 градусам, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Первая неделя календарного лета в столичном регионе началась умеренным теплом, с превышением температуры над климатической нормой на 1-2 градуса, а финиширует 30-градусной жарой", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что в середине недели ожидаются дожди, в центре они будут небольшими, на юге более заметными, а север территории осадки обойдут стороной. В такой ситуации днём температура составит плюс 21 - плюс 23 градуса."В четверг на погоде столицы скажется влияние гребня антициклона – он сделает погоду солнечной и сухой и поспособствует более активному росту температуры – показания термометров достигнут плюс 25 - плюс 27", - добавил Леус.Синоптик подчеркнул, что в конце рабочей недели в столицу придут дожди, местами с грозами, но на температуру они повлияют мало, температура останется на 3-4 градуса выше климатической нормы."В субботу управление погодой перейдёт к тёплому сектору циклона. Его стараниями продолжится рост температуры, а атмосфера над столицей сохранится неустойчивой, что станет причиной кратковременных дождей и локальных гроз, тем не менее, станет ещё на градус теплее", - уточнил Леус.Он добавил, что в воскресенье регион окажется под влиянием очередного барического гребня, который прекратит осадки и поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев – показания термометров вплотную приблизятся к 30-градусным отметкам."В первый день новой недели ливни и грозы начнут постепенное понижения температуры, а во вторник показания термометров вернутся в климатическое русло", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20250530/shtraf-2019875830.html

https://ria.ru/20250526/vlasti-2019134342.html

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Ольга Фомченкова

москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"