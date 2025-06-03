https://ria.ru/20250603/pogoda-2020586874.html

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве во вторник

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве во вторник - РИА Новости, 03.06.2025

Синоптик спрогнозировал погоду в Москве во вторник

Небольшой дождь, температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T07:30:00+03:00

2025-06-03T07:30:00+03:00

2025-06-03T07:30:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Небольшой дождь, температура воздуха до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием слабовыраженной фронтальной системы. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно утром местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20 - плюс 23, по области плюс 19 - плюс 24 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут меняться мало и составят 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20250601/pogoda-2020209196.html

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общество, москва, евгений тишковец