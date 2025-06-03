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Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 03.06.2025
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06:20 03.06.2025 (обновлено: 13:51 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 03.06.2025
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области
После трагедии в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T06:20:00+03:00
2025-06-03T13:51:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. После трагедии в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну, передает корреспондент РИА Новости.Журналист услышал такую рекомендацию в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали.Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда, возбуждено уголовное дело.Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250602/most-2020404809.html
брянская область
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происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Пассажирам поездов составили рекомендации после ЧП в Брянской области

Пассажиров поездов после ЧП в Брянской области просят ложиться головой к дверям

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва
Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медик на платформе Киевского вокзала в Москве у резервного поезда, доставившего пассажиров поезда Климов — Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. После трагедии в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж, теперь они рекомендуют пассажирам ложиться головой к двери или выходу из плацкарта, а не к окну, передает корреспондент РИА Новости.
Журналист услышал такую рекомендацию в поезде, следовавшем 2 июня по маршруту Климов — Москва.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более ста пострадали.
Губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда, возбуждено уголовное дело.
Как сообщила РИА Новости представитель СК Светлана Петренко, его, как и дело о подрыве моста в Курской области, передадут в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
На строительство нового моста в Брянской области потребуется четыре месяца
Вчера, 11:00
 
ПроисшествияБрянская областьМоскваВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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