https://ria.ru/20250603/poezd-2020626059.html

ФПК не меняла инструкции для проводников после ЧП с поездом под Брянском

ФПК не меняла инструкции для проводников после ЧП с поездом под Брянском - РИА Новости, 03.06.2025

ФПК не меняла инструкции для проводников после ЧП с поездом под Брянском

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не вносила изменения в инструкции для проводников после ЧП с поездом в Брянской области, сообщили РИА... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:49:00+03:00

2025-06-03T11:49:00+03:00

2025-06-03T11:49:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

брянск

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) не вносила изменения в инструкции для проводников после ЧП с поездом в Брянской области, сообщили РИА Новости в компании. Корреспондент РИА Новости, который поехал на поезде из Брянска в Москву спустя сутки после ЧП, стал свидетелем инструкций от сотрудников РЖД, которые советовали пассажирам ложиться на полке головой к дверям, а не к окну. "Информация не соответствует действительности. "Федеральная пассажирская компания" не вносила изменений в действующие инструкции для поездных бригад", - ответили в ФПК на вопрос, был ли проведен инструктаж после ЧП под Брянском с проводниками, после чего пассажирам рекомендуют ложиться в указанном порядке. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семеро погибли, пострадали более 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, брянская область, брянск, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, федеральная пассажирская компания, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области